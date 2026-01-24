Juegos gigantes en Llanera: los pequeños saltan al ritmo de la luz con las actividades del MiniKDMS

El suelo del polideportivo del colegio público San José de Calasanz de Posada Llanera se convirtió la tarde de este sábado en un escenario de luz y color. El centro educativo acogió una nueva jornada del programa MiniKDMS, que favorece el ocio infantil y la conciliación familiar. Más de medio centenar de menores entre tres y 12 años pudieron disfrutar de "Suelo leds, game y pulse".

La de este sábado ha sido una de las jornadas con más afluencia de niños. Aida Santalla, una de las monitoras, explicó que "los dividimos por edades y tenemos cuatro estaciones con distintas actividades en las que cada grupo pasa media hora". Al final del día, todos los niños han podido disfrutar de todos y cada uno de los juegos.

Uno de ellos era el denominado "Relojito". Uno de los niños del grupo, o la propia monitora, se situaba en el centro de un círculo, mientras el resto se colocaba en cuatro filas diferenciadas. "La persona que ocupa el puesto central va girando un balón sujeto a una cuerda y el resto tienen que saltarlo", indicó. Si la pelota te toca o no saltas, estás eliminado. "Gana el equipo que llegue con más jugadores al final", explicó.

Tableros de grandes dimensiones

Un juego de la oca gigante, un tres en raya cuyo tablero eran neumáticos, construcciones o "El Paracaídas" fueron algunos de los juegos en los que los pequeños compartieron su tiempo de ocio gracias a este programa. Aunque, dos de ellos tuvieron mayor éxito que el resto. El "Pulse" y el suelo led fueron dos de las actividades con las que los niños asistentes a esta nueva jornada disfrutaron más.

El primero de ellos, "consiste en crear dos equipos que tienen que ir apagando las luces de su color de unos conos gigantes". La dificultad está en que cuando uno de los miembros de un equipo apaga su luz, las del otro equipo cambian de ubicación, por lo que "tienen que empezar a buscar de nuevo dónde están".

El suelo led, por su parte, consiste en un tablero con cuadros de distintos colores. "El verde representa el lugar seguro, el azul son las fichas que tienen que pisar para poder avanzar, el rosa hay que pisarlo dos veces para que se convierta en azul y el rojo significa peligro y hay que evitarlo", señala Aida Santalla. Según van avanzando, "la cosa se va poniendo cada vez más difícil".

El colegio de Posada se convirtió en un lugar lleno de risas y diversión donde lo importante era "disfrutar, sin importar quién gana o pierde o en cada juego".

Ocio con una amplia oferta

MiniKDMS es un programa realizado a través de la concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Llanera, que se enmarca dentro del Plan Municipal de Infancia, y que propone una amplia propuesta de actividades, talleres y excursiones para un máximo de 60 niños en cada sesión. Cada una de ellas, que se desarrolla una vez al mes, tiene una duración mínima de dos horas por sesión siempre durante el fin de semana (viernes tarde, sábado y/o domingo), pudiendo coincidir con periodos vacacionales o no lectivos. Todas las actividades son gratuitas y para participar tan solo es necesario una inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.

Entre las actividades que ya se han realizado figuran una visita al centro de ocio infantil MadLab en Oviedo, personalización de ropa, juegos tradicionales, talleres de robótica y realidad virtual, diseño de cohetes autopropulsados o gincanas geolocalizadas.