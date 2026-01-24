Llanera tramita su ordenanza de movilidad, que regulará la circulación de nuevos vehículos eléctricos como los patinetes
El borrador destaca la necesidad de adaptar la regulación municipal para mejorar la seguridad vial y la convivencia en el espacio público
P. T.
El Ayuntamiento de Llanera impulsa la “Ordenanza reguladora de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial", un proyecto con el que se pretende actualizar, modernizar y agrupar la normativa municipal sobre estos ámbitos. El texto, actualmente en elaboración, incorporará las novedades reguladoras de ámbito estatal y autonómico, medidas para mejorar la seguridad vial, la convivencia en el espacio público y para facilitar "la accesibilidad universal y la protección de peatones y colectivos vulnerables". También integrará situaciones que ahora carecen de cobertura expresa, como los patinetes eléctricos, o los denominados "caminos escolares seguros", entre otros.
El municipio no disponía hasta este momento de una ordenanza municipal que regulara de forma unificada el tráfico, la circulación, el estacionamiento y la seguridad vial en el ámbito urbano del concejo. Las normas existentes son dispersas en distintas resoluciones, instrucciones de la Policía Local o acuerdos municipales puntuales, lo que dificulta "la aplicación homogénea de criterios y limita la capacidad municipal para ordenar de manera eficaz el uso del espacio público", señala la exposición de motivos del borrador de la ordenanza, sometido a información pública.
El texto explica asimismo que Llanera ha experimentado un crecimiento de sus ámbitos residenciales, industriales y comerciales, especialmente en los núcleos urbanos de Posada y Lugo, así como en los polígonos, lo que ha supuesto "nuevas demandas en materia de movilidad, circulación de vehículos de carga, seguridad peatonal y gestión del estacionamiento, que hacen necesaria una regulación actualizada y coherente".
A esto se une la aparición de nuevas formas de movilidad, tales como los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la movilidad ciclista urbana, el incremento del parque de vehículos eléctricos y la implantación de puntos de recarga. Todo ello, "requiere una adaptación expresa" a la normativa estatal reciente, así como al marco autonómico en cuestiones de accesibilidad y seguridad, concluye la argumentación de la iniciativa, que ya se encuentra en tramitación por parte del Ayuntamiento.
