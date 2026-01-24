Llanera tramita su ordenanza de movilidad, que regulará la circulación de nuevos vehículos eléctricos como los patinetes

El Ayuntamiento de Llanera impulsa la “Ordenanza reguladora de tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial", un proyecto con el que se pretende actualizar, modernizar y agrupar la normativa municipal sobre estos ámbitos. El texto, actualmente en elaboración, incorporará las novedades reguladoras de ámbito estatal y autonómico, medidas para mejorar la seguridad vial, la convivencia en el espacio público y para facilitar "la accesibilidad universal y la protección de peatones y colectivos vulnerables". También integrará situaciones que ahora carecen de cobertura expresa, como los patinetes eléctricos, o los denominados "caminos escolares seguros", entre otros.

El municipio no disponía hasta este momento de una ordenanza municipal que regulara de forma unificada el tráfico, la circulación, el estacionamiento y la seguridad vial en el ámbito urbano del concejo. Las normas existentes son dispersas en distintas resoluciones, instrucciones de la Policía Local o acuerdos municipales puntuales, lo que dificulta "la aplicación homogénea de criterios y limita la capacidad municipal para ordenar de manera eficaz el uso del espacio público", señala la exposición de motivos del borrador de la ordenanza, sometido a información pública.

El texto explica asimismo que Llanera ha experimentado un crecimiento de sus ámbitos residenciales, industriales y comerciales, especialmente en los núcleos urbanos de Posada y Lugo, así como en los polígonos, lo que ha supuesto "nuevas demandas en materia de movilidad, circulación de vehículos de carga, seguridad peatonal y gestión del estacionamiento, que hacen necesaria una regulación actualizada y coherente".

A esto se une la aparición de nuevas formas de movilidad, tales como los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), la movilidad ciclista urbana, el incremento del parque de vehículos eléctricos y la implantación de puntos de recarga. Todo ello, "requiere una adaptación expresa" a la normativa estatal reciente, así como al marco autonómico en cuestiones de accesibilidad y seguridad, concluye la argumentación de la iniciativa, que ya se encuentra en tramitación por parte del Ayuntamiento.