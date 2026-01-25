Más vivienda en Llanera para densificar sus núcleos de población: este es el potencial de crecimiento que refleja el estudio realizado para el Plan General

Un total de 7.371 viviendas para una población de 13.827 personas. Y de estas viviendas, 5.454 son principales (un 74 por ciento) y 1.917 secundarias. Son datos sobre la situación del parque residencial de Llanera, que corresponden a los documentos de análisis realizados de manera previa a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación del municipio, en fase de información pública tras su aprobación inicial. Aunque se utilizan para los diagnósticos de situación del concejo estadísticas de 2021, lo que supone que no se reflejan las cifras exactas actuales ni en materia de inmuebles ni de habitantes, que han tendido al alza (el padrón supera hoy los 14.000 vecinos), las valoraciones sí ofrecen estimaciones interesantes sobre diversos parámetros del territorio. Entre ellos, se desarrolla el cálculo de la densidad de viviendas en el término municipal y en sus distintos núcleos.

La densidad de viviendas se calcula midiendo el número de ellas por hectárea sobre suelo urbano con uso mayoritario residencial. Según el análisis realizado para acometer el nuevo planeamiento de Llanera, "el rango de densidad adecuado suele moverse entre 200 y 400 habitantes por hectárea" y, dado que en el municipio el tamaño medio del hogar es de 2,54 miembros, la situación idónea para el municipio "se traduciría en un número de viviendas deseable de entre 75 y 160 por hectárea para los núcleos urbanos más poblados".

Índices para el correcto desarrollo de funciones urbanas

Sin embargo, las tasas actuales distan mucho de ese objetivo para "reunir en un mismo espacio urbano una suficiente masa crítica de personas para el correcto desarrollo de las funciones urbanas". De hecho, en general, "los núcleos urbanos de Llanera tienen una densidad baja, de entre 25 y 35 viviendas por hectárea, a excepción del núcleo de Soto", donde los índices son inferiores.

El estudio cita el caso de los grandes núcleos de población y de otros que valora como significativos para hacerse una idea de la situación. Así, menciona Lugo de Llanera, con 34 viviendas por hectárea, Posada, que tiene 38 por hectárea o Soto, con 14 por cada hectárea. Entre las zonas rurales destaca la de Villabona/La Rotella, con 26 por hectárea, o el barrio de Triana, con 32. "La densidad promedio de todos ellos es de 29 viviendas por hectárea", indica el análisis a este respecto.

Tasa de crecimiento

Entre los apuntes que realiza destaca que "el nuevo Plan General deberá estudiar la idoneidad de densificar dichos núcleos", ya que "de ello dependerá que puedan desarrollar con eficiencia las funciones urbanas ligadas a la dotación de servicios básicos, los flujos metabólicos y favorecer la movilidad sostenible".

Otro de los parámetros que analiza el documento es la tasa de crecimiento del parque de vivienda (número potencial de viviendas nuevas en relación con las existentes con el objetivo de evidenciar el potencial de crecimiento residencial del municipio). En el caso de Llanera, indica, con el planeamiento vigente ya hay grandes posibilidades, pues se podrían desarrollar 2,05 viviendas nuevas por cada vivienda ahora existente.