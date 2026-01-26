Llanera atendió un total de 530 consultas ciudadanas sobre el Plan General y prevé recibir 300 alegaciones

La Oficina Técnica del Ayuntamiento de Llanera atendió un total de 530 consultas ciudadanas sobre el Plan General de Ordenación (PGO) del concejo, que acaba de finalizar la exposición pública del documento que cuenta con la aprobación inicial municipal. Los responsables municipales estiman que se recibirán unas 300 alegaciones al texto. La alcaldesa, Eva María Pérez, mostró su satisfacción por la alta participación de los vecinos y la implicación de los técnicos durante esta fase de información que concluyó el viernes.

“La respuesta ciudadana ha sido muy positiva, y ese alto nivel de participación refleja un interés real por el futuro del concejo”, destacó la regidora. Incidió asimismo en que el Plan General no es un documento técnico ajeno a la población, "sino una herramienta que afecta directamente a los vecinos y sus aportaciones son esenciales para detectar necesidades y mejorar propuestas sobre el municipio". asimismo subrayó que este proceso participativo "no solo enriquece el documento final, sino que también fortalece la transparencia y refuerza las decisiones que se tomen sobre el futuro urbano de Llanera”.

Citas presenciales y charlas informativas

El periodo de información del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico que finalizó el viernes pasado se había iniciado el 18 de noviembre. De las 530 consultas realizadas 480 fueron presenciales. Además, de modo paralelo a la exposición pública, la arquitecta municipal, Carmen Muñoz, impartió diversas charlas informativas en distintos puntos del municipio a las que, en total, acudieron unas 400 personas.

Muñoz valoró que “la elevada participación demuestra que la planificación urbana es una cuestión que preocupa la ciudadanía". "Ese interés refuerza la idea de que el modelo urbanístico debe construirse desde la participación, incorporando las aportaciones de vecinos y colectivos, para lograr un planeamiento más sostenible y alineado con las necesidades reales del territorio”, añadió. Asimisno, consideró que muchas de las 300 alegaciones que aproximadamente se esperan recibir contribuirán "a mejorar el plan y harán el documento más consensuado".

Plazos que dependen de la Administración autonómica

Culminado este periodo de información pública del plan, se inicia ahora un proceso de estudio de todas las alegaciones presentadas, que se desarrollará tanto por parte los servicios técnicos municipales como del equipo redactor. La previsión es que esta fase de estudio esté concluida en el segundo trimestre del año. Después, se procederá a las modificaciones derivadas de las alegaciones que se hayan estimado, esperando poder aprobar el documento de manera provisional después del verano, que es hasta donde llega la competencia municipal. A partir de ahí, corresponde a los órganos de gestión urbanística del Principado la aprobación definitiva, que, de cumplirse las previsiones, se espera para finales de año, explica el gobierno municipal.

Durante este periodo de información pública, que tuvo una duración de 45 días hábiles, tanto el documento del Plan General de Ordenación como el del Catálogo Urbanístico, estuvieron disponibles al público en la web municipal y en las dependencias de la Oficina Técnica para su consulta y explicación.