Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle"

Sanciones de hasta 500 euros por no recoger los excrementos de perro en la calle. El Ayuntamiento de Llanera recuerda a los propietarios de mascotas que deben mantener un comportamiento cívico y que la ordenanza municipal sobre tenencia de animales prevé multas económicas elevadas para quien no la cumpla. La campaña que el Consistorio acaba de lanzar en redes se llama "No te escaquees" y en el cartel diseñado para ella se puede leer: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle".

Con correa y respeto por el mobiliario público

Otros de los lemas de la cartelería destaca que "Él lo hace por necesidad, tú lo recoges por educación" y se acompaña de 5 recordatorios para los responsables de las mascotas. "Evita que tu mascota haga sus necesidades en el mobiliario público, portales, etcétera" es una de ellas. La segunda incide en que "es obligatorio recoger los excrementos y depositarlos en la papelera o contenedor" y la tercera que está prohibido que los perros vayan sueltos y deben llevarse siempre sujetos con correa. La cuarta es la advertencia de que "el incumplimiento conllevará sanciones de hasta 500 euros". Y la quinta indica dónde se puede consultar cualquier duda sobre este asunto: en la ordenanza municipal de tenencia de animales (artículos 11e, 18 y 19) y en el reglamento del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos de Llanera.

Iniciativas de otros municipios

Son muchos los ayuntamientos que en los últimos años han venido lanzando campañas, bandos o advertencias en esta línea, ante los comportamientos incívicos en este sentido. Entre ellos, el de Grado llamó la atención sobre ello pidiendo colaboración ciudadana. El de Aller, por citar otro caso, anunció el año pasado su intención de poner en marcha un proyecto pionero en Asturias para la recogida de ADN de los perros e identificar a quienes dejen los excrementos de sus mascotas por las calles.