Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle"

"No te escaquees", lema de la campaña que el Ayuntamiento lanza en redes para solicitar colaboración ciudadana y el cumplimiento de la ordenanza municipal de tenencia de animales

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro.

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro. / Rebeca Tobelem

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Sanciones de hasta 500 euros por no recoger los excrementos de perro en la calle. El Ayuntamiento de Llanera recuerda a los propietarios de mascotas que deben mantener un comportamiento cívico y que la ordenanza municipal sobre tenencia de animales prevé multas económicas elevadas para quien no la cumpla. La campaña que el Consistorio acaba de lanzar en redes se llama "No te escaquees" y en el cartel diseñado para ella se puede leer: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle".

Con correa y respeto por el mobiliario público

Otros de los lemas de la cartelería destaca que "Él lo hace por necesidad, tú lo recoges por educación" y se acompaña de 5 recordatorios para los responsables de las mascotas. "Evita que tu mascota haga sus necesidades en el mobiliario público, portales, etcétera" es una de ellas. La segunda incide en que "es obligatorio recoger los excrementos y depositarlos en la papelera o contenedor" y la tercera que está prohibido que los perros vayan sueltos y deben llevarse siempre sujetos con correa. La cuarta es la advertencia de que "el incumplimiento conllevará sanciones de hasta 500 euros". Y la quinta indica dónde se puede consultar cualquier duda sobre este asunto: en la ordenanza municipal de tenencia de animales (artículos 11e, 18 y 19) y en el reglamento del servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos de Llanera.

Noticias relacionadas

Iniciativas de otros municipios

Son muchos los ayuntamientos que en los últimos años han venido lanzando campañas, bandos o advertencias en esta línea, ante los comportamientos incívicos en este sentido. Entre ellos, el de Grado llamó la atención sobre ello pidiendo colaboración ciudadana. El de Aller, por citar otro caso, anunció el año pasado su intención de poner en marcha un proyecto pionero en Asturias para la recogida de ADN de los perros e identificar a quienes dejen los excrementos de sus mascotas por las calles.

Cartel de la campaña.

Cartel de la campaña. / A. Ll.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
  2. Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
  3. La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
  4. Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
  5. La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
  6. Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
  7. La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
  8. Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores

Llanera atendió un total de 530 consultas ciudadanas sobre el Plan General y prevé recibir 300 alegaciones

Llanera atendió un total de 530 consultas ciudadanas sobre el Plan General y prevé recibir 300 alegaciones

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle"

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle"

Más vivienda en Llanera para densificar sus núcleos de población: este es el potencial de crecimiento que refleja el estudio realizado para el Plan General

Más vivienda en Llanera para densificar sus núcleos de población: este es el potencial de crecimiento que refleja el estudio realizado para el Plan General

Juegos gigantes en Llanera: los pequeños saltan al ritmo de la luz con las actividades del MiniKDMS

Juegos gigantes en Llanera: los pequeños saltan al ritmo de la luz con las actividades del MiniKDMS

Llanera tramita su ordenanza de movilidad, que regulará la circulación de nuevos vehículos eléctricos como los patinetes

Llanera consolida sus planes de atención a la infancia: "Les damos voz propia en la vida del concejo"

Llanera consolida sus planes de atención a la infancia: "Les damos voz propia en la vida del concejo"

Mayra Fernández y Nuria Trabanco, dos artistas que enorgullecen a Llanera: "Representan la creatividad, el esfuerzo y la pasión por las artes escénicas"

Mayra Fernández y Nuria Trabanco, dos artistas que enorgullecen a Llanera: "Representan la creatividad, el esfuerzo y la pasión por las artes escénicas"

Llanera modernizará la gestión de sus depósitos, bombeos y captaciones de agua a través del proyecto de la agrupación de los concejos del Nora

Llanera modernizará la gestión de sus depósitos, bombeos y captaciones de agua a través del proyecto de la agrupación de los concejos del Nora
Tracking Pixel Contents