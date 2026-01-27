Llanera se vuelca con la carrera de Galbán, a la que se suma por octavo año, y anima a batir un nuevo récord de participación

La alcaldesa llanerense, Eva María Pérez, presentó este martes la VIII Carrera de la Asociación Galbán, que se celebrará el próximo 22 de febrero en los 78 concejos asturianos. Para Llanera este será el octavo año que participe en la marcha. "Esta iniciativa es mucho más que una prueba deportiva, es un gesto de solidaridad y compromiso con los niños y niñas que luchan contra el cáncer y con sus familias, por eso es tan importante que los asturianos y asturianas nos sumemos a la marea naranja de Galbán", dijo la regidora.

En Llanera, la salida de la marcha será a las 12.00 horas desde el parque Cuno Corquera de Posada, con llegada al parque Ovidio Libardón de Lugo. Tras la carrera habrá animación musical hasta las 14.00 horas, indicó la alcaldesa, que recordó que en 2025 se batieron todos los récords de participación en el municipio, con más de 800 personas inscritas.

Las inscripciones para la marcha de Llanera ya se pueden realizar online (www.correcongalban.org). Para apuntarse de manera presencial se puede pasar por el polideportivo de Lugo los días 30 de enero, 6 y 13 de febrero, en horario de 17.00 a 20.00 horas. También por el polideportivo de Posada, el 20 de febrero de 17.00 a 20.00 horas. Asimismo, en el salón de bodas del Ayuntamiento (parque Cuno Corquera de Posada), se harán inscripciones los días 21 de febrero (de 10. 00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas), y el 22 de febrero (de 9.00 a 11.30 horas).