Las obras de las piscinas de La Morgal estarán listas en marzo, prevé el Principado, que acomete una reforma integral

La consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias ya tiene fecha para la finalización de las obras de reforma integral de las piscinas del complejo deportivo de La Morgal, en Lugo de Llanera. "Está previsto que pueda estar listo para el mes de marzo, ya que la instalación de la red de depuración y drenaje, que es lo más complicado, ya está hecho", aseguró la consejera, Vanessa Gutiérrez, que visitó este martes la zona.

La consejera destacó que esta actuación era "muy necesaria y nos permite actualizar este equipamiento dentro de las actuaciones de modernización de las instalaciones deportivas del Principado que estamos acometiendo", indicó.

Operarios de la empresa adjudicataria trabajan este martes en las obras de reforma integral de las piscinas de La Morgal, en Llanera. / L. R.

El objetivo principal de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 600.839,40 euros con financiación de los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se centran en actualizar las instalaciones "para garantizar su sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, así como adecuarlas a la normativa vigente". Por otro lado, las obras permitirán un ahorro anual de casi 30.000 metros cúbicos de agua, lo que supone una mejora significativa en la sostenibilidad ambiental y económica de las instalaciones.

Las claves de la reforma

Vanessa Gutiérrez acudió a ver los avances de la actuación acompañada de la directora general de Deporte del Principado de Asturias, Manuela Ena, de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, de la concejala de Urbanismo, Montse Alonso, del director del complejo deportivo, Francisco Javier Meana, y de responsables de la empresa adjudicataria y técnicos del Principado; destacó que "nunca antes se había llevado a cabo una actuación de esta envergadura, aunque sí se habían hecho algunos mantenimientos y reparaciones respondiendo a las necesidades correspondientes al uso y antigüedad de las instalaciones".

Entre las principales actuaciones previstas se encuentran la impermeabilización completa de los vasos de las piscinas mediante lámina armada, la renovación integral de los sistemas de depuración, impulsión y desinfección del agua; la mejora de la accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de un itinerario peatonal adaptado; y la sustitución de pavimentos en las duchas exteriores.

Instalación con mucho uso

La regidora llanerense señaló que "por parte del Ayuntamiento, estamos encantados y muy agradecidos al Principado de Asturias por esta obra que era necesaria y que no solo afecta a la propia piscina, sino a todo el entorno".

En este sentido, tanto la consejera como la alcaldesa coincidieron en que "estas son unas instalaciones que tienen mucho uso, no solo por parte de los vecinos de Llanera, sino de toda Asturias, y creo que esta actuación va a venir muy bien para que las puedan disfrutar aún más".