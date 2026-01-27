Una tonelada de desechos muy contaminantes: así se trabaja en la gestión de pequeños residuos en uno de los grandes centros de empresas de Asturias

Este 26 de enero se ha conmemorado el Día Mundial de la Educación Ambiental y el Parque Tecnológico de Asturias, ubicado en Llanera, ha hecho públicas las cifras de la gestión de pequeños residuos del área empresarial. En concreto, de lo que se ha conseguido reciclar haciendo uso del minipunto limpio que hay instalado desde 2015 en el recinto del complejo. Así, en esta última década se han depositado en este contenedor para desechos de tamaño reducido cerca de tres toneladas de distintos materiales. De estas, casi una tonelada corresponde a las pilas y baterías, el residuo que se considera más contaminante entre los que se recogen en estos puntos y cuya recuperación evita que sus componentes "muy agresivos terminen en el suelo o en el vertedero".

Las pilas y baterías suponen más del 33 por ciento del volumen total de materiales reciclados en el minipunto limpio, donde también se pueden depositar cápsulas de café, cartuchos de tinta, pequeños aparatos electrónicos, tapones de plástico, bombillas de bajo consumo o fluorescentes, entre otros.

Evolución en los hábitos de reciclaje

"Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Parque Tecnológico de Asturias pone el foco en una idea clara: la concienciación ambiental se demuestra con acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Uno de los mejores ejemplos de este compromiso colectivo es el minipunto limpio del parque, un servicio que desde 2015 facilita la correcta gestión de pequeños residuos generados en la actividad diaria de las empresas y personas que trabajan en el parque", destacan los responsables del área empresarial, un gigante que reúne a casi 140 empresas, muchas de base tecnológica y destacadas en innovación.

Así es el Parque Tecnológico de Asturias, polo de innovación y uno de los mayores centros de trabajo de Llanera / P. Tamargo/LNE

En concreto, desde su instalación en 2015, el minipunto limpio del Parque Tecnológico de Asturias ha permitido reciclar correctamente 2.948 kilos de pequeños residuos. "Esta cifra global, cercana ya a las 3 toneladas, refleja una evolución constante en los hábitos de reciclaje y una mayor implicación de la comunidad del parque en la economía circular", subrayan desde la entidad que gestiona el complejo.

Cápsulas, cartuchos de tinta o bombillas

Pilas y baterías son el residuo del que se han recogido más kilos (997), y le siguen las cápsulas de café (369,40 kilos), los pequeños aparatos electrónicos (361,44 kilos), los fluorescentes (301,51 kilos), los cartuchos de tinta (271,63 kilos), las bombillas de bajo consumo (241,27 kilos), los tapones de plástico (231,37 kilos) y los CDs y DVDs (194,38 kilos).

El mini punto limpio del Parque Tecnológico. / PTAsturias

"Los residuos pequeños, habituales en oficinas y laboratorios, correctamente separados se convierten en recursos reutilizables", indican los gestores del área empresarial que señala que ell Minipunto Limpio "es una pieza importante dentro de la estrategia Parque Tecnológico Residuo Cero, junto a otras acciones como la recogida selectiva, la valorización de residuos, la colaboración con Cogersa y la difusión de buenas prácticas ambientales".

Recientemente, el parque también hizo públicos sus datos de récord en la recogida de palés: en 2025 se recuperaron 19.350 kilos para transformarlos y darles otros usos. Estas piezas se envían a una empresa especializada y la mayoría de los que no son reutilizables se convierten en pellets (compactados de biomasa, sobre todo de residuos de madera, que se usan como combustible ecológico para estufas y calderas).