Cultura confirma que habrá una nueva excavación en Lucus Asturum este verano

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum, en Llanera, tendrá una nueva excavación este año, confirmó la consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez. Será de nuevo en verano y, además, la previsión es seguir investigando en la zona de manera continuada tras varias campañas en las que los resultados han sido muy positivos, con grandes hallazgos, sobre todo de época romana, que han contribuido a reconstruir ese periodo histórico en Asturias.

"Se ha previsto una continuidad de las campañas de excavación que tienen lugar cada verano en una colaboración estable con el Ayuntamiento de Llanera para que no cese ese gran yacimiento", dijo Vanessa Gutiérrez, que este martes visitó las instalaciones de La Morgal con motivo de las obras que se desarrollan en la zona de las piscinas de este gran equipamiento.

La consejera, acompañada por la alcaldesa Eva María Pérez, se pronunció también sobre el proceso que se sigue para la declaración de Lucus Asturum como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. Señaló que "estamos trabajando sobre ese procedimiento y esperamos tenerlo cuanto antes" y destacó que se trata de "uno de los principales yacimientos que tenemos en este momento en Asturias y que cada campaña va dándonos unas grandísimas noticias".

Una actuación muy necesaria

Por otro lado, en lo que respecta al motivo de la visita a La Morgal, las obras de reforma de las piscinas del complejo deportivo, Gutiérrez comentó que se prevé que puedan estar finalizadas para el mes de marzo, ya que la instalación de la red de depuración y drenaje, que es lo más complicado, ya está hecho".

Incidió en que esta actuación era "muy necesaria y nos permite actualizar y modernizar este equipamiento dentro de la actuaciones de modernización general de las instalaciones deportivas del Principado que estamos acometiendo", indicó.

El objetivo principal de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 600.839,40 euros con financiación de los fondos NextGenerationEU del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), es actualizar las instalaciones para "garantizar su sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, así como adecuarlas a la normativa vigente". El proyecto permitirá, por ejemplo, un ahorro anual de casi 30.000 metros cúbicos de agua, lo que supone una mejora significativa en la sostenibilidad ambiental y económica de las instalaciones.