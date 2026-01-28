"Starbooks", proyecto de la biblioteca del colegio de San Cucao: "Leer desarrolla habilidades que acompañan toda la vida"

En el colegio público de San Cucao, en Llanera, tienen claro que promover buenos hábitos entre sus alumnos es clave para su desarrollo y su futuro. Y uno de ellos es la afición a la lectura. Por eso, bajo el título de "Starbooks", han decorado su biblioteca con guiños al diseño que imprime a sus establecimientos una famosa cadena de cafeterías. La idea es convertir el espacio en un lugar muy atractivo para los más jóvenes, desde la conciencia de que ser lector es una característica que ayuda "a desarrollar habilidades que las acompañarán toda la vida", explica una de las coordinadoras del espacio, Laura Barreiro.

La idea partió tanto de ella como de su compañera Laura Marco, que actualmente y por motivos personales no ha podido continuar con la iniciativa. Ambas se pusieron entonces manos a la obra y emprendieron una labor que les ha llevado alrededor de tres meses desarrollar. "Lo más complicado de todo fue agrupar los libros por temáticas, lo que más tiempo llevó", destaca Barreiro.

Los libros están clasificados también por niveles, desde Educación Infantil hasta sexto de Primaria, y, además, cada uno de los huecos de las estanterías tienen un vaso de café en el que se especifica sobre qué versan los títulos. "Hay de divulgación, de aventura y fantasía, intriga o emociones, entre muchos otros", explica.

Dentro del proyecto de la biblioteca han creado un reto mediante el cual, a más libros leídos, más se llenan figuradamente los vasos de café que forman parte de un gran mural colocado sobre la pared y sobre los que se van pegando tiras que representan los distintos niveles de capacidad del recipiente. Esta actividad en particular se llama el "StarMetro".

Laura Barreiro explica que "a medida que van leyendo un libro, rellenan una plantilla en forma de vaso con el autor, el título del libro, el curso al que pertenecen, su nombre, el argumento y un dibujo". Esa ficha es introducida en un buzón que se revisa periódicamente para ir añadiendo niveles al cómputo de café simulado de cada aula.

A final de curso, "la idea es otorgar un premio a la clase que haya conseguido llenar el vaso de café", es decir, sumar la lectura de suficientes libros como para dar por cumplido el reto.

El sueño de Laura Barreiro es que la biblioteca del centro educativo, por un lado, "se convierta en algo más que un lugar donde venir a leer". Su idea es "convertirlo en un espacio interdisciplinar, donde los alumnos puedan compartir y aprender uno de otros". Y, por otro, "que se integre más en el día a día del colegio". Actualmente, "los alumnos acuden a la biblioteca en un horario previamente designado para cada tutoría, pero me gustaría que pudieran utilizarla más".

Para ella, la intención es "realizar diferentes talleres trimestrales, desde cuentacuentos hasta manualidades, pasando por un scape room". Aunque "no sé si este curso podremos llegar a llevarlo a cabo".

Para los 110 alumnos de San Cucao, esta iniciativa ha despertado un gran interés y tienen una gran motivación. Hasta el punto de que "ya tienen la mecánica totalmente interiorizada", reconoce Laura Barreiro.

El "Starbooks" se ha convertido para la comunidad educativa del centro en un proyecto une el placer de leer con la emoción de un reto que no solo promueve la lectura, sino que también fortalece la comunidad escolar a través de encuentros periódicos.