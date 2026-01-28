El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum tendrá una nueva campaña de excavación este verano, confirma la consejera de Cultura

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum, en Llanera, tendrá una nueva excavación este año, confirmó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Será de nuevo en verano y, además, la previsión es seguir investigando en la zona de manera continuada tras varias campañas en las que los resultados han sido muy positivos, con grandes hallazgos, sobre todo de época romana, que han contribuido a reconstruir ese periodo histórico en Asturias.

«Se ha previsto una continuidad de las campañas de excavación que tienen lugar cada verano en una colaboración estable con el Ayuntamiento de Llanera para que no cese ese gran yacimiento», dijo Vanessa Gutiérrez, que este martes visitó las instalaciones de La Morgal con motivo de las obras que se desarrollan en la zona de las piscinas de este gran equipamiento.

La consejera, acompañada por la alcaldesa Eva María Pérez, se pronunció también sobre el proceso que se sigue para la declaración de Lucus Asturum como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. Señaló que «estamos trabajando sobre ese procedimiento y esperamos tenerlo cuanto antes» y destacó que se trata de «uno de los principales yacimientos que tenemos en este momento en Asturias y que cada campaña va dándonos unas grandísimas noticias».

Las excavaciones de los últimos años han estado a cargo de la arqueóloga Esperanza Martín.