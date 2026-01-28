Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum tendrá una nueva campaña de excavación este verano, confirma la consejera de Cultura

Vanessa Gutiérrez destaca que se está trabajando en el expediente para la declaración BIC y "esperamos tenerlo cuanto antes"

El pozo de los tesoros de Lucus Asturum: "Los hallazgos de Llanera tienen una entidad que ni siquiera habíamos soñado"

El pozo de los tesoros de Lucus Asturum: "Los hallazgos de Llanera tienen una entidad que ni siquiera habíamos soñado"

Ver galería

El pozo de los tesoros de Lucus Asturum: "Los hallazgos de Llanera tienen una entidad que ni siquiera habíamos soñado" / P. T.

Lucía Rodríguez

Lugo de Llanera

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum, en Llanera, tendrá una nueva excavación este año, confirmó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Será de nuevo en verano y, además, la previsión es seguir investigando en la zona de manera continuada tras varias campañas en las que los resultados han sido muy positivos, con grandes hallazgos, sobre todo de época romana, que han contribuido a reconstruir ese periodo histórico en Asturias.

«Se ha previsto una continuidad de las campañas de excavación que tienen lugar cada verano en una colaboración estable con el Ayuntamiento de Llanera para que no cese ese gran yacimiento», dijo Vanessa Gutiérrez, que este martes visitó las instalaciones de La Morgal con motivo de las obras que se desarrollan en la zona de las piscinas de este gran equipamiento.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Llanera

La consejera, acompañada por la alcaldesa Eva María Pérez, se pronunció también sobre el proceso que se sigue para la declaración de Lucus Asturum como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. Señaló que «estamos trabajando sobre ese procedimiento y esperamos tenerlo cuanto antes» y destacó que se trata de «uno de los principales yacimientos que tenemos en este momento en Asturias y que cada campaña va dándonos unas grandísimas noticias».

Noticias relacionadas y más

Las excavaciones de los últimos años han estado a cargo de la arqueóloga Esperanza Martín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
  2. Ca Zapatero, la casa más navideña: una familia de Llanera convierte su vivienda en un decorado gigante con atracciones nocturnas
  3. La ONG Corazón Solidario distingue en Llanera a la familia de 'El Ángel de Javi': así será el acto en la Casa de Cultura de Posada
  4. Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
  5. La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
  6. Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
  7. La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
  8. Ainhoa Brea y Cristian Mesa reinan en la San Silvestre más multitudinaria de Llanera, con más de mil corredores

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum tendrá una nueva campaña de excavación este verano, confirma la consejera de Cultura

El yacimiento arqueológico de Lucus Asturum tendrá una nueva campaña de excavación este verano, confirma la consejera de Cultura

Cultura confirma que habrá una nueva excavación en Lucus Asturum este verano

Cultura confirma que habrá una nueva excavación en Lucus Asturum este verano

Tres toneladas de residuos que se convierten en recursos reutilizables: así se trabaja en la gestión del reciclaje en uno de los grandes centros de empresas de Asturias

Tres toneladas de residuos que se convierten en recursos reutilizables: así se trabaja en la gestión del reciclaje en uno de los grandes centros de empresas de Asturias

Las obras de las piscinas de La Morgal estarán listas en marzo, prevé el Principado, que acomete una reforma integral

Llanera se vuelca con la carrera de Galbán, a la que se suma por octavo año, y anima a batir un nuevo récord de participación

Llanera se vuelca con la carrera de Galbán, a la que se suma por octavo año, y anima a batir un nuevo récord de participación

Llanera atendió un total de 530 consultas ciudadanas sobre el Plan General y prevé recibir 300 alegaciones

Llanera atendió un total de 530 consultas ciudadanas sobre el Plan General y prevé recibir 300 alegaciones

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle"

Multas de hasta 500 euros en Llanera por no recoger los excrementos de perro: "Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle"

Más vivienda en Llanera para densificar sus núcleos de población: este es el potencial de crecimiento que refleja el estudio realizado para el Plan General

Más vivienda en Llanera para densificar sus núcleos de población: este es el potencial de crecimiento que refleja el estudio realizado para el Plan General
Tracking Pixel Contents