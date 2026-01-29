La "Escuela de familias" vuelve a Llanera con sesiones sobre autoestima, adolescencia y entornos saludables y sin violencia

Llanera pone en marcha una nueva edición del programa "Escuela de familias", iniciativa dirigida a dotar a los participantes de "herramientas educativas orientadas a fomentar vínculos positivos" en los hogares. Como siempre, las sesiones son de carácter gratuito y tendrán lugar de febrero a mayo, los miércoles de 18.00 a 19.30 horas, en la Casa Participa, en Posada.

Esta propuesta municipal, que se viene desarrolando con éxito desde 2017, trabaja el fortalecimiento de las capacidades parentales y la promoción de entornos familiares saludables, igualitarios y libres de violencia. La “Escuela”, como se conoce popularmente en el concejo, se centra en familias de Llanera, con menores a su cargo en la etapa de Educación Primaria y/o Secundaria.

Para el desarrollo de las sesiones se cuenta con el personal del Plan Municipal de Promoción de la Salud del Ayuntamiento, gestionado por la Fundación CESPA-Proyecto Hombre, con la Asesoría Psicojoven, Zara Díaz Psicosalud, la Asesoría SexJoven y la Asociación Sumando.

El programa previsto incluye, el día 11 de febrero, la actividad que lleva por título "Cuando mi casa es zona wifi: móviles y videojuegos", que avordará cómo establecer normas y límites que conduzcan a un uso adecuado de la tecnología. El 25 de febrero la temática es "Entender la adolescencia para acompañarla", que tratará sobre las tareas vitales a las que se enfrentan las personas jóvenes y las estrategias para acompañarlas desde la teoría del apego.

Autoestima, adicciones y disciplina positiva

"Crecer queriéndose: cómo proteger la autoestima de niños, niñas y adolescentes" es el lema bajo el que se desarrollará la propuesta del 25 de febrero, durante la que se hablará sobre "cómo se construye la autoestima hoy, incidiendo en cómo la sociedad actual influye en ella, y qué pueden hacer las familias para acompañar sin exigencias imposibles ni sobreprotección".

El 8 de abril, la "Escuela" abordará "Convivir con adolescentes: lo que nunca nos explicaron", con pautas, momentos y situaciones en el contexto actual relacionadas con la sexualidad. El 22 de abril se continuará con "¿Cuándo y cómo hablamos de drogas y apuestas?", que desarrollará "habilidades y herramientas útiles para saber cómo tratar estos temas y aclarar mitos y creencias erróneas al respecto".

"Poner orden sin perder la calma"

Por último, el 13 de mayo se disertará acerca de cómo "Poner orden sin perder la calma", para tratar la disciplina positiva y "cómo ser amable y firme al mismo tiempo, permitiendo establecer límites claros sin perder el vínculo afectivo".

El Ayuntamiento destaca que para participar en alguna de estas actividades será imprescindible la inscripción previa en la dirección https://www.proyectohombreastur.org/escuela-familias-llanera-2026/. Los interesados pueden obtener más información en el teléfono 717715416 y en el email: prevencion@proyectohombreastur.org