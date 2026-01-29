Llanera tiene mucho "bebecuento" y los celebra con éxito de público: estas son las próximas sesiones en las bibliotecas municipales

Enero ha sido mes de cuentacuentos en Llanera y hay nuevas sesiones de este tipo previstas para el mes que viene. El próximo tendrá lugar el último martes de febrero, avanzan desde la Casa Municipal de Cultura, una vez celebrados los "Cuentos al calor de la lumbre", a cargo de Ana Capilla, que se desarrollaron tanto en Lugo como en Posada en diferentes horarios este pasado martes, y el bebecuentos "Si te pica un mosquito", de La Sonajera, que tuvo lugar la semana pasada, el día 21.

Una veintena de bebés disfrutaron con sus progenitores de la sesión de bebecuentos del día 21 de enero en la Biblioteca Municipal de Lugo de Llanera. Estos encuentros, que también se desarrollan en Posada, tendrán lugar un miércoles al mes, a las 17.00 y a las 18.15 horas, y, aunque es una actividad gratuita es necesario inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas.

Con la última actividad con La Sonajera, con el bebecuento "Si te pica un mosquito", los pequeños pudieron disfrutar de un divertido relato que, a partir de un pequeño percance cotidiano, les invita a probar un atípico remedio para las molestias de una picadura: saltar, hacer muecas, jugar y compartir buenos momentos en agradable compañía son algunas de las contrastadas recomendaciones.

Los bebecuentos están incluidos dentro de la programación cultural del Llanera y para participar, las inscripciones pueden hacerse en las bibliotecas municipales de Posada y Lugo. Los pequeños deberán ir acompañados de un adulto y tendrán preferencia los niños empadronados en el concejo. Próximamente, se publicará la segunda sesión, que tendrá lugar en febrero, a través de las redes sociales y el canal de whatsapp de la Casa de Cultura de Llanera, para que todos los interesados puedan apuntarse.