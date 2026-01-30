Llanera da su respaldo al centro de transportes para el polígono de Silvota: "Nos reforzará como nudo estratégico de distribución"

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, apoya que el municipio cuente con un centro de transportes y recoge la propuesta de los empresarios del polígono de Silvota, una iniciativa largamente demandada. “Somos conscientes de que un equipamiento de estas características mejoraría la movilidad, y aportaría más comodidad y seguridad a los transportistas. Eso haría que la actividad logística fuese más eficiente, reforzando la posición de Silvota como nudo estratégico de distribución”, destacó la regidora. Indicó además que trasladará al Principado "la necesidad de establecer un marco de diálogo" que permita avanzar en la posibilidad de ubicarlo en esta área empresarial del municipio.

Pérez se reunió este viernes con los responsables de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil), en la sede del colectivo en el polígono, para comenzar a definir las líneas de trabajo de un “plan estratégico común que nos permita reforzar la actividad económica del concejo". “Nuestro objetivo es mantener un diálogo constante y fluido con todo el tejido empresarial de Llanera, tanto con las grandes empresas como con las pymes. Solo así podremos conocer las prioridades reales del sector, identificar nuevas oportunidades de crecimiento y definir líneas de actuación conjuntas que refuercen la competitividad y la actividad económica del concejo”, destacó la Alcaldesa, que acudió acompañada por el concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Nicolás Fernández.

Entre las prioridades planteadas por los responsables de Asemposil, a cuyo frente se encuentra Pablo Vigón, se encuentran precisamente la dotación de nuevas infraestructuras estratégicas, como este centro de transportes, "siguiendo modelos de éxito implantados en otras áreas industriales de España y Europa". Todos coincidieron en la importancia de esta infraestructura, largamente demandada, para mejorar la eficiencia logística y consolidar a Silvota dentro del mapa nacional de polígonos de referencia.

Vigón, presidente de Asemposil, que además lo es también de la Federación de Áreas Empresariales del Principado (AREAS) y de la Confederación nacional CEDAES, valoró de manera positiva el encuentro. "La reunión se desarrolló en un ambiente de colaboración y cordialidad, sentando bases para solventar asuntos clave como el centro de transportes y la renovación de infraestructuras en el polígono de Silvota. Se trabajará conjuntamente desde un enfoque técnico, con el objetivo de conseguir avances concretos en plazos razonables. Es momento de resolver necesidades lógicas en las que ahora hay total consenso por todas las partes implicadas", señaló.

"Llanera On"

Otro de los ejes del encuentro fue el impulso a la competitividad empresarial, a través de iniciativas y sinergias desarrolladas dentro del marco del plan “Llanera On”. Entre las propuestas figuran la creación de una bolsa de empleo conjunta y el fortalecimiento de los servicios de acompañamiento empresarial con dinámicas de colaboración a todos los niveles". En esta línea, indicaron los responsables municipales, desde el área municipal de empleo "se trabaja ya en la idea de constituir una mesa de trabajo permanente, integrada por el Ayuntamiento y representantes del sector empresarial del municipio, con el objetivo de fortalecer la colaboración público-privada".

Durante la reunión también se abordó el interés en aprovechar los acuerdos de hermanamiento que Asemposil mantiene con áreas industriales de Irlanda y Países Bajos "para abrir la proyección del municipio de Llanera al exterior, posicionándolo como polo de referencia para la cooperación económica y empresarial".

El encuentro concluyó con el compromiso de seguir impulsando la colaboración entre entidades para ordenar prioridades y coordinar actuaciones que refuercen el tejido empresarial de Llanera. "El objetivo final es avanzar hacia un municipio más dinámico y competitivo que atraiga nuevas inversiones y genere empleo”, concluyó la Alcaldesa, que después realizó una visita por el polígono para revisar el estado de las infraestructuras y la seguridad viaria. Coincidió con los responsables del polígono "en la necesidad de seguir avanzando en mejoras que garanticen un entorno seguro, moderno y eficiente tanto para las empresas como para los trabajadores".