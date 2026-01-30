Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanera participa en la nueva campaña de compostaje doméstico de Cogersa, con inscripciones del 1 al 28 de febrero

Hay que disponer de un huerto, jardín o parcela con suelo natural donde poder instalar la compostadora

Edificio del Ayuntamiento de Llanera, en Posada.

Edificio del Ayuntamiento de Llanera, en Posada. / P. T.

P. T.

Posada de Llanera

Llanera participa con el consorcio Cogersa en la nueva campaña de compostaje doméstico dirigida a personas que dispongan de huerto o jardín y no hayan participado en ediciones anteriores de esta propuesta. El plazo de inscripción estará abierto del 1 de febrero al 28 de febrero y podrá realizarse telemáticamente, a través de la página web www.compostaconcogersa.es, o presencialmente en la Agencia de Desarrollo Local (Avda. Oviedo, 1, Posada, de 09.00 a 14.00 horas).

Las personas que se sumen a esta propuesta tienen que contar con una parcela con suelo natural donde poder instalar la compostadora, que es el contenedor especial en el que se introducen los restos orgánicos de la huerta y la cocina "para su transformación en una enmienda orgánica beneficiosa para el suelo". La iniciativa está dirigida a fincas individuales y no es posible realizar la inscripción para huertos sociales, urbanos o similares. Del mismo modo, quedan excluidas las personas que hayan participado en ediciones anteriores o que ya dispongan en su domicilio de una compostadora suministrada por Cogersa.

Noticias relacionadas

Compostadora y cubo marrón.

Compostadora y cubo marrón. / P. L.

Las personas inscritas recibirán una compostadora doméstica y un removedor metálico para airear los residuos. Los ayuntamientos que se suman a esta iniciativa celebran encuentros organizados por Cogersa como parte de la formación específica para aprender a compostar correctamente y quienes asistan obtendrán un cubo marrón para el traslado de los residuos orgánicos, así como un saco de compost de cinco litros.

TEMAS

