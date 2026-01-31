Pruvia crece en población y busca nuevos servicios: "urge cambiar las tuberías y extender los saneamientos"

La parroquia de Pruvia es una de las que más han crecido en los últimos años en Llanera, y lo hace con muchas viviendas nuevas, con una población joven y con nuevas necesidades que, según destaca la asociación de vecinos, urge cubrir.

"En relación a toda la población que hay en Pruvia, los servicios se quedan cortos, esa es la realidad", sostiene el presidente de los vecinos, Manuel Valcárcel, consciente de que hay asuntos que se deberían abordar "cuanto antes" para evitar molestias a los residentes. Como en el caso del suministro del agua, para garantizar el abastecimiento en los meses de verano a la zona de Pruvia de Arriba. "Hay muchas averías y cortes en los meses de menos lluvias, es necesario que se actúe de forma rápida porque las tuberías son viejas y dan problemas", indica Valcárcel. Aqualia "nos dice que es una prioritaria, pero debe ejecutarla en Ayuntamiento", recuerda, para acabar de una vez por todas con "una media de dos o tres averías por semana", asegura.

Pruvia roza los 3.000 habitantes y es una zona en auge: es la parroquia que más crece después de Lugo, con la llegada de muchas familias atraídas por su entorno rural y la comodidad de vivir en pleno centro de Asturias, a unos pocos minutos de las principales ciudades de la región. Y los vecinos quieren mantener la calidad de vida, dado que "somos un área llamada a seguir creciendo, de las más dinámicas del concejo y con la población de las más jóvenes de Asturias", destaca el líder vecinal.

La extensión del saneamiento es otra de las necesidades acuciantes. Ya se ha ejecutado una buena parte, pero los vecinos demandan "llegar a todos los barrios, aún falta mucho por cubrir". De igual manera ponen el foco en el tráfico: tanto en el acceso al colegio inglés como en la carretera que atraviesa la parroquia. "Necesitamos pasos de peatones para que los vecinos puedan cruzar, además de una acera para que puedan coger el autobús sin peligro para sus vidas; ahora mismo no hay por dónde caminar", recuerda el presidente.

Inversión

En Pruvia consideran que es necesario "un mayor esfuerzo inversor" en cuestiones como "la adecuación de una pista polideportiva en la zona rural, para una población creciente que necesita espacios para los niños" o un centro de salud periférico que "evite que tendamos que ir al médico a la Fresneda", indica Valcárcel, con la opción del edificio de servicios abandonado en Soto de Llanera como la más factible.

A ello suman un transporte público "muy deficitario", que hace complicado el desplazamiento de los vecinos, o la necesidad de abordar una reordenación postal en un área de población dispersa que dificulta el acceso de ambulancias y vehículos de emergencias "porque no encuentran las casas".

Reclaman, en definitiva, "una mayor interlocución" con el gobierno local: "estamos a la espera de que nos reciban para mantener una reunión, pero es complicado", aseguran, a la espera de que la parroquia siga creciendo para liderar la pujanza del concejo.