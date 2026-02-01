Aulas para mayores que enseñan pero también acompañan en Llanera: "Nos apoyamos y hacemos nuevas amistades"

Magdalena Roselló, a quien todos conocen por Malene, se enamoró en País Vasco, donde vivía, de un asturiano y, por amor, se trasladó a vivir a Lugo de Llanera. "Aquí llevo 45 años, aunque yo soy extremeña", cuenta. Ella es una de las alumnas más veteranas de las Aulas 50ymás que organiza el Ayuntamiento de Llanera a través de la concejalía de Cultura. "Yo me apunté en el 2013, cuando comenzaron a impartirse, y, como todavía trabajaba, venía a alguna actividad", recuerda. Fue en 2019 cuando se metió de lleno en el programa. "Me jubilé en mayo, seis meses después de haber enviudado y empecé a participar con más asiduidad".

Junto a ella Josefina Sánchez también es una de las más veteranas del programa. Aunque mucho antes de que existiera ya iba a los talleres de "Tiempo Propio". Una iniciativa para mujeres impulsada por el Principado de Asturias, a través del Instituto Asturiano de la Mujer (IAM), que ofrece a mujeres mayores de 50 años actividades de intercambio, cultura y salud en diversos concejos del Principado de Asturias. Al igual que María Ángeles Rodríguez, "Geli", que también participaba en Mujeres Progresistas de Asturias y Envejecer Activo.

Sánchez comenta que "toda mi vida he sido una mujer muy activa y yo quería seguir haciendo cosas". Trabajó toda la vida en un almacén de piensos, cargando sacos y repartiendo la mercancía. Además, "cuidé de mi madre, de mi marido y de mis nietos". Pero las circunstancias de la vida van cambiando y "aunque para el cuerpo era un descanso, mi cabeza no lo llevaba muy bien", reconoce. Así que decidió "empezar a cuidarme a mí misma".

Un espacio para las relaciones sociales y el autocuidado

Este tipo de talleres son una de las terapias no farmacológica más eficaces para tener un buen envejecimiento, tanto en salud física como mental. Pero, además de eso, también proporcionan numerosos beneficios a nivel personal. "La soledad es muy mala", indican. Y es que en las Casas Municipales de Cultura del concejo coinciden personas, no solo de los núcleos principales de Posada y Lugo, sino también de Santa Cruz, La Bérvola o Villabona, entre muchos otros.

"Hay mucha gente que conoces de vista, de coincidir con ellos por la calle, pero con los que, en realidad, nunca has mantenido una conversación", señala Malene Roselló. "Venir aquí nos permite conocer gente, relacionarnos con otros e, incluso, hacer nuevas amistades". Sánchez reconoce que "no falto a no ser que sea por una razón muy de peso, porque a veces pienso: tengo que ir, porque va a ir 'Fulanita' y me estará esperando". Geli Rodríguez apunta, además, que "siempre se aprende algo, no solo de los profesores, sino de todo el mundo".

En todas las actividades tienen un lema: "No pasa nada". "Si te equivocas o no eres capaz de hacer una cosa porque tienes un mal día, no importa. Lo importante es que lo intentas", comenta Josefina Sánchez.

Además, otra función de estos talleres para mayores es la distracción, el entretenimiento y la diversión.

Grandes talleres con grandes profesionales

"Lo de Mayra", "lo de Héctor", lo de "Manuel". Para estas mujeres, las clases tienen el nombre del profesor que las imparte. "Eso deja constancia de la profesionalidad que tienen", dicen. "Siempre nos hemos sentido apoyadas, valoradas y nos tratan muy bien".

Cada una de ellas participa en un mínimo de tres talleres de los ofertados, que se imparten semanalmente, además del número de actividades complementarias que sean de su interés, que se desarrollan cada quince días o una vez al mes. Así, Roselló acude a Marcha Nórdica, Despeja tus dudas con el móvil, Pensar con el cuerpo, jugar con la mente; Crear y Recrearse, Prevención de la artritis, trabajamos el barro; y Pequeños cambios, grandes resultados, sobre nutrición. Coincide en algunos de ellos con sus compañeras, que también acuden a Laboratorio Cultural, Salud emocional, prácticas para el día a día; o Psicomotricidad a través del Baile.

Además, a lo largo del curso, también realizan visitas culturales, excursiones y una de las actividades de la que más disfrutan: Intercambio de Saberes. "Todos los años compartimos una jornada con los niños de sexto de educación Primaria de los colegios públicos de Llanera y también del instituto". Una experiencia enriquecedora, además de bonita, para todas las partes.

"El año pasado fuimos a enseñarles cómo trabajar un huerto y ellos nos enseñaron a reciclar y también cosas sobre informática", recuerda Josefina Sánchez. No pueden evitar reírse al recordar una ocasión "en la que intentaron enseñarnos inglés. Fue muy divertido", coinciden.

Este año comenzarán con el colegio de Lugo el próximo mes de febrero, coincidiendo con su 50 aniversario, con el taller de Creatividad manual, donde "trabajamos el patchwork con y sin aguja y otras técnicas con la aguja mágica", explican.

Y mientras se dirigen al taller de Crear y Recrearse, impartido por Mayra Fernández (nominada a tres Premios Oh! 2026), Malene Roselló sueña con que "nos den unas clases para aprender a montar en bicicleta"; Geli Rodríguez con un taller de Poesía y Josefina Sánchez solo espera poder seguir acudiendo a estos talleres que "me obligan a salir de casa, despejar mi mente y me dan la vida".