Llanera celebra su carrera 10K más inclusiva: así ha sido la prueba con medio millar de participantes

En el concejo de Llanera el deporte toma el protagonismo durante buena parte del año, y este domingo, recién inaugurado febrero, lo ha hecho con una prueba atlética multitudinaria, con medio millar de inscritos en diferentes categorías. La Llanera 10K ha vuelto a congregar en el concejo a deportistas de buena parte de la región para disputar una carrera que discurrió sobre un circuito circular de asfalto no homologado de aproximadamente 10.000 metros, pasando por Posada y Lugo de Llanera, y mezclando los tramos urbanos de las citadas localidades con los caminos vecinales que las unen. Tanto la salida como la meta tuvieron lugar en Posada, epicento de la prueba durante toda la mañana.

La principal novedad de este año ha sido la inclusión de adaptaciones en la prueba para personas con diversidad funcional. Por un lado, una nueva categoría en ambos recorridos para personas con diversidad funcional y, además, una carrera adaptada cuya longitud fuede 400 metros, par atletas a partir de los 14 años y que cuenten con, al menos, un 30 por ciento de discapacidad. Tomaron la salida una decena de jóvenes atletas del club Ceactivo para demostrar que el deporte es cosa de todos, y que el mejor triunfo es participar.

Llanera, capital del atletismo con su carrera 10 K /

La jornada, con lleno de público en la capital llanerense, coronó como mejor atleta en la categoría superior, la de 10 kilómetros, a David Fernández, Marco García y Andrés González en categoría masculina. En féminas subieron al podio, por este orden, Nadine López, Jéssica López y Elena Fernández.

Además de la opción de los 10 kilómetros, también se habilitó un circuito más pequeño, de 5 kilómetros, en el que se impusieron Gerardo Casas, David Fierro y Marco García, así como Victoria Estrada, Angélica Díaz y Alba Mosquera.

En las categorías inferiores, en el caso de los más pequeños los ganadores fueron Nícer Pereira, Hugo Cabal y María Zapatero. En la carrera de menores hasta 16 años se impusieron Claudia García, Gael Pereria y Cloe Suárez. Todos los participantes se llevaron medalla, y los más pequeños, golosinas de regalo.

La carrera fue organizada por la marca Cronelec en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera.