Llanera ultima la contratación en 10,3 millones de la gestión del complejo deportivo Santi Cazorla para los próximos cinco años
Las instalaciones deportivas requieren una inversión de 486.000 euros debido a su mal estado de conversación
Lucía Rodríguez
El Ayuntamiento de Llanera ultima la contratación de la gestión integral del complejo deportivo Santi Cazorla, ubicado en Lugo, a la única empresa que ha presentado oferta en el proceso de licitación. Se trata de la firma madrileña Local Sports Management, que ha cumplido con los requisitos de presentar un plan de funcionamiento y gestión de las instalaciones, una propuesta para el reciclado del agua sobrante de los vasos de las piscinas y un proyecto para equipamientos deportivos en la zona no edificado. Tras pasar por la mesa de contratación, la documentación está siendo analizada por los técnicos municipales para confimar que cumple las bases del concurso y que, por tanto, cabe su adjudicación. La dotación económica es de 10,3 millones de euros para un periodo de cinco años.
El Ayuntamiento inició los trámites el pasado diciembre, tras la rescisión del contrato con la empresa Aqualia, encargada de las instalaciones desde su inauguración en 2011.
Para la elaboración del nuevo contrato, el equipo de gobierno municipal encargó un informe técnico independiente sobre el estado de las instalaciones, además de otro estudio económico financiero relativo a la viabilidad contractual, tomando en consideración las inversiones que sería necesario llevar a cabo en el complejo a diez años vista.
El portavoz del gobierno llanerense y concejal de Deportes, José Antonio González, destacó entonces que "estamos en este punto gracias al trabajo serio y responsable que hemos venido desarrollando los últimos años". "Primero, conseguimos frenar un desembolso municipal que habría superado los 5 millones de euros y el objetivo del nuevo contrato es la funcionalidad de las instalaciones, velando por los intereses de los usuarios y del Ayuntamiento", subrayó.
La mejora de las instalaciones de la piscina climatizada, gimnasio y zona de hidroterapia del centro requerirá de una inversión de 486.000 euros, tal y como quedó de manifiesto en el Pleno ordinario de junio.
Las instalaciones albergan en sus más de 4.800 metros cuadrados una piscina climatizada de dos vasos, uno principal destinado a la práctica de natación distribuido en 8 calles, y otro de enseñanza o chapoteo. Además, el complejo también cuenta con un solarium con acceso desde la zona de piscinas, enfermería, sala de fitness, bike indoor, actividades de usos múltiples, pistas de pádel y una zona de spa e hidroterapia.
