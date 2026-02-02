Los vecinos de Bonielles, en Llanera, celebran este domingo el día del socio (y hay que reservar el bollo)

La Asociación de Vecinos de Bonielles, en Llanera, celebra el próximo domingo el día del socio con la entrega del tradicional bollo y la botella de vino, una cita clásica que tendrá lugar en el Centro Social de Carbajal y para la que será necesario apuntarse previamente.

Como señala la organización, se trata de evitar encargar comida de más que acabe estropeándose. "Haremos un listado de la gente que tiene pensado venir a recoger el bollu", explica Rosa García, la presidenta vecinal, con la petición de que la llamen a ella misma o a Carmina Álvarez para dejar constancia del número de interesados.

El horario de entrega será de 11:30 a 14:00 horas. Se aprovechará para cobrar la cuota anual a los socios que asciende a diez euros. En la actualidad, la asociación cuentan con 140 colaboradores.

La asociación vecinal de Bonielles es una de las más activas del concejo, con múltiples actividades a lo largo del año con el objetivo de llenar de vida unos pueblos en los que vive mucha gente mayor, en algunas ocasiones con pocas posibilidades de desplazarse para socializar. De ahí su empeño en acercar diferentes alterntivas a todos los núcleos para que todo el mundo pueda disfrutar de momentos de ocio y comunidad.