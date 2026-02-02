Los vecinos de Bonielles, en Llanera, celebran este domingo el día del socio (y hay que reservar el bollo)
La asociación pide a los interesados que se apunten previamente para no encargar comida de más que acabe perdiéndose
La Asociación de Vecinos de Bonielles, en Llanera, celebra el próximo domingo el día del socio con la entrega del tradicional bollo y la botella de vino, una cita clásica que tendrá lugar en el Centro Social de Carbajal y para la que será necesario apuntarse previamente.
Como señala la organización, se trata de evitar encargar comida de más que acabe estropeándose. "Haremos un listado de la gente que tiene pensado venir a recoger el bollu", explica Rosa García, la presidenta vecinal, con la petición de que la llamen a ella misma o a Carmina Álvarez para dejar constancia del número de interesados.
El horario de entrega será de 11:30 a 14:00 horas. Se aprovechará para cobrar la cuota anual a los socios que asciende a diez euros. En la actualidad, la asociación cuentan con 140 colaboradores.
La asociación vecinal de Bonielles es una de las más activas del concejo, con múltiples actividades a lo largo del año con el objetivo de llenar de vida unos pueblos en los que vive mucha gente mayor, en algunas ocasiones con pocas posibilidades de desplazarse para socializar. De ahí su empeño en acercar diferentes alterntivas a todos los núcleos para que todo el mundo pueda disfrutar de momentos de ocio y comunidad.
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
- La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
- Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
- La familia de 'El Ángel de Javi', galardonada en Llanera: 'Este premio es un símbolo de amor, lucha y esperanza
- Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias
- El nuevo Plan General de Llanera plantea un 'anillo rural' para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan 'Agro de los 15 minutos
- Soto de Llanera premia a las casas mejor decoradas para la Navidad: estos son los ganadores