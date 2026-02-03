Llanera protege los vestigios de su rica historia: el nuevo catálogo urbanístico recoge en su inventario más de 900 elementos patrimoniales distribuidos por el concejo

Llanera es mucho más que un eje estratégico del centro de Asturias. Bajo su actual dinamismo industrial y logístico late un territorio cargado de historia, memoria y cultura material, de la Prehistoria y hasta nuestros días. El nuevo catálogo urbanístico del concejo, actualmente en tramitación, confirma con datos precisos la riqueza patrimonial de un municipio que ha sabido conservar, a lo largo de los siglos, las huellas de todas las etapas de su evolución.

El trabajo de revisión y actualización del catálogo, realizado entre 2023 y 2024, ha permitido inventariar más de 900 elementos patrimoniales, una cifra que multiplica por más de diez la recogida en el documento anterior, de 2008. El salto cuantitativo es, también y sobre todo, un salto cualitativo. Y es que Llanera aparece hoy como uno de los concejos asturianos con mayor densidad de patrimonio etnográfico, arquitectónico y arqueológico por kilómetro cuadrado.

Desde los primeros asentamientos humanos hasta la Asturias contemporánea, el territorio llanerense ha sido un espacio de tránsito, de producción agraria, de poder señorial y, más recientemente, de desarrollo industrial. Esa continuidad histórica se refleja en un patrimonio diverso y bien distribuido entre sus once parroquias: Ables, Arlós, Bonielles, Cayés, Ferroñes, Lugo, Pruvia, Rondiella, San Cucao, Santa Cruz y Villardeveyo.

Trabajos en Lucus el año pasado / Luján Palacios

Uno de los hitos fundamentales del concejo es Lucus Asturum, el gran enclave romano del centro de Asturias, cuya incoación como Bien de Interés Cultural está ya en marcha. Junto a este núcleo urbano de época romana se conservan numerosos yacimientos arqueológicos, castros prerromanos, túmulos y restos materiales que documentan una ocupación continuada del territorio desde tiempos prehistóricos. En total, más de una quincena de yacimientos arqueológicos figuran en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, consolidando a Llanera como un enclave fundamental en la historia remota de la región.

La Edad Media dejó en el concejo un paisaje rural característico, basado en la dispersión de la población y la explotación directa del territorio. Ese modelo se consolidó en la Edad Moderna, cuando la prosperidad económica permitió la construcción de palacios, casas fuertes e iglesias parroquiales que hoy forman parte del núcleo más emblemático del patrimonio arquitectónico llanerense. Tres de estos edificios ostentan la máxima protección como Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de la iglesia de Santiago de Arlós, el palacio de Villabona y el palacio de Villanueva, testimonios de la arquitectura religiosa y civil vinculada a la nobleza local.

El Palacio de Villanueva / Paula Tamargo

Junto a ellos, el catálogo recoge decenas de edificios históricos. Son iglesias parroquiales, capillas, casas rectorales, palacios rurales, molinos y elementos de la arquitectura tradicional que definen la imagen del concejo. Especial relevancia adquieren conjuntos como la capilla de la Ponte y el molino de Cayés, o la estación ferroviaria de Villabona, que recuerda la importancia del ferrocarril en el desarrollo contemporáneo de Llanera.

Etnografía

Pero si hay un apartado que destaca por su volumen y valor identitario es el del patrimonio etnográfico. El nuevo catálogo incluye en el inventario 866 elementos de este tipo, frente a los apenas 63 recogidos hace quince años. Hórreos, paneras, fuentes, lavaderos, abrevaderos, molinos, puentes y quintanas tradicionales componen un mosaico que refleja con fidelidad la vida cotidiana del mundo rural asturiano.

Los hórreos y paneras, símbolo indiscutible de la cultura campesina, constituyen el conjunto más numeroso. Llanera conserva un notable número de paneras carreñas de gran tamaño, muchas de ellas vinculadas al auge agrario del siglo XIX, cuando el concejo abastecía de productos a los mercados de Oviedo, Gijón y Avilés. El catálogo establece criterios claros de protección, garantizando la conservación integral de los ejemplares más antiguos y singulares, algunos con tallas decorativas de gran valor artístico.

Una panera en Lavares / Sara Arias

Los molinos hidráulicos, aunque hoy en desuso en su mayoría, mantienen intacto su valor como patrimonio de la ingeniería tradicional. Cinco de ellos cuentan con protección integral, y algunos conservan aún mecanismos originales, integrados en paisajes de alto valor ambiental como el entorno de Los Covarones. A su vez, fuentes, lavaderos y abrevaderos, aunque afectados por el abandono y las transformaciones recientes, siguen siendo testimonios esenciales de la organización social y económica del pasado.

El catálogo no se limita a inventariar, sino que plantea una política activa de protección y gestión, incorporando indicadores de sostenibilidad y proponiendo medidas preventivas para áreas de potencial interés arqueológico. El objetivo es claro: compatibilizar el desarrollo del concejo con la conservación de su memoria material, integrando el patrimonio en la planificación urbanística y territorial.

Llanera aparece así como un territorio singular, donde conviven la modernidad industrial y logística con un legado histórico de suma importancia. Un concejo que, lejos de renunciar a su pasado, lo reconoce como un activo cultural, identitario y, también, de futuro. Porque preservar el patrimonio no es solo conservar edificios o restos arqueológicos, sino mantener viva la historia compartida de un territorio que ha sido, y sigue siendo, corazón de Asturias.