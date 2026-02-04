Mayra Fernández, actriz y directora de teatro: "Las artes escénicas pasan por un buen momento en Asturias"

La actriz, autora y directora llanerense Mayra Fernández, al frente de la compañía "Luz de Gas", vive uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional tras el éxito cosechado en los últimos premios OH! de las Artes Escénicas de Asturias, donde su último montaje, "Dibújame una palabra", fue distinguido como Mejor Espectáculo para Infancia y Mejor Autoría. Un doble galardón que, más allá del premio en sí, supone para la creadora un reconocimiento amplio a una propuesta que ha logrado situar el teatro infantil "al mismo nivel" que el dirigido al público adulto.

"El mayor logro no es solo el premio, sino que el espectáculo haya acumulado siete candidaturas diferentes", subraya Fernández, que recuerda que el montaje optaba también a Mejor Dirección, Mejor Espacio Sonoro, Mejor Actriz y Mejor Producción, además de las dos categorías finalmente premiadas. "Los espectáculos para infancia generalmente no suelen destacar tanto y nunca han estado al mismo nivel que los espectáculos para adultos en lo que es acumular tantas candidaturas. Por lo tanto, eso ya es un logro", recalca. De hecho, según explica, en la historia de los premios OH! no se había producido hasta ahora un reconocimiento tan amplio a una propuesta dirigida al público infantil.

Realidades diferentes

La obra premiada gira en torno a el derecho a la educación, una temática que Fernández considera "fundamental para que se puedan conseguir otras cosas después". El espectáculo narra la historia de una niña que no puede acudir a la escuela porque en su país se lo prohíben, una realidad que, como recuerda, "desgraciadamente a día de hoy pasa, y pasa con las niñas, no con los niños". La protagonista se expresa a través del dibujo porque "nadie le permite aprender a escribir las palabras o a leerlas", un recurso escénico que da forma a un relato cargado de simbolismo y compromiso social.

"Para nosotros es muy importante que se haya reconocido también la temática y que se le haya dado tanta importancia y tanto nivel al espectáculo", apunta Fernández, que defiende el teatro infantil como un espacio desde el que abordar cuestiones profundas sin renunciar a la calidad artística.

Proyección

En cuanto al impacto práctico de los galardones, la directora destaca su valor como aval profesional. "Lo primero es un reconocimiento al trabajo y lo segundo, una proyección¡", señala. En este sentido, “Luz de Gas” participará el próximo mes de febrero en FETEN, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, una de las citas más relevantes del sector. "Nos viene fenomenal ir ya avalados por un premio a Mejor Espectáculo para Infancia. Parece que vas con algo de mano en un festival tan importante, que ya es de nivel internacional", explica.

El premio a Mejor Autoría tiene además un significado especialmente personal para Fernández, que acumulaba ya dos nominaciones previas. "Dicen que la tercera va a la vencida y la verdad es que me hace muchísima ilusión", confiesa. "Es un premio que siempre he deseado tener porque llevo escribiendo muchos años y, en este caso, todavía es más dulce porque ha sido un texto y una creación muy especial para mí", destaca.

En un plano más general, la creadora llanerense considera que las "artes escénicas en Asturias atraviesan un buen momento", gracias, en parte, al mayor respaldo institucional. "Desde la Consejería de Cultura están apostando bastante más que en años anteriores, con más inversión económica y más ayuda para la difusión", afirma. Un impulso que permite que las producciones asturianas "no se queden solo aquí, sino que puedan girar y exportarse".

Producciones competitivas

"Estamos viviendo un momento dulce", concluye Fernández, convencida de que las compañías asturianas "empiezan a hacer producciones que pueden competir con las de Cataluña o el País Vasco", dejando atrás la sensación de ser "los hermanos pobrecitos" del panorama teatral nacional.

La gala tuvo además un marcado carácter emocional para la creadora llanerense, que sintió el respaldo de su entorno más cercano. "Fue una noche muy, muy especial para mí porque sentí un apoyo tan grande de la gente de Llanera", explica Fernández, que quiso subrayar que ese acompañamiento fue mucho más allá del ámbito familiar. "No solo estaban mi familia y mis padres, sino también amigos y amigas de toda la vida, mis alumnas y alumnos y el equipo del Ayuntamiento, que estuvo allí", celebra.