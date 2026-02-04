El templo de los platos de cuchara está en un pueblo asturiano a 20 minutos de Oviedo y de Gijón: la mejor fabada, el mejor pote, el mejor cocido...

Ni en Oviedo ni en Gijón ni en Avilés. El templo asturiano de los platos de cuchara está en un pueblo de 200 habitantes de Llanera: Villabona. Se trata del restaurante Michem, que acaba de ganar, en su categoría regional, la segunda edición del concurso "Guisos de invierno Comarca de Avilés", organizado por la Mancomunidad Comarca de Avilés y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc).

Este reconocimiento se suma al obtenido hace tan solo tres meses en la la séptima edición del concurso "Explorando el pote perfecto", enmarcado en las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, en Mieres. Por si fuera poco, Michem tiene fama por su fabada y sus callos. En 2016 se alzaron con el segundo premio en el concurso la mejor fabada del mundo, que lucen con orgullo en su fachada.

Desde hace 32 años

El restaurante Michem es todo un emblema en Llanera. Lleva funcionando desde hace 32 años y los fines de semana es casi imposible encontrar una mesa libre. Empezó siendo una cafetería hasta que se reconvirtió en restaurante. Su despegue coincidió con la contrucción de la cárcel de Asturias, ubicada en el mismo pueblo de Llanera, dando menús a los trabajadores del penal.

Exterior del restaurante Michem de Llanera / Michem

Fue a partir del año 2000 cuando Michem comenzó más en serio a dar comidas. No solo de menú, sino también carta, comuniones, cumpleaños y demás celebraciones. El espaldarazo definitivo llegó con el segundo premio en el concurso la mejor fabada del mundo. Ese logro les puso "en el mapa", como asegura José María Ramos, el hijo de Marujina y ahora dueño del negocio, pero "no solo de Asturias, sino de toda España". De hecho, al teléfono para hacer reservas llaman clientes de mil sitios diferentes. Marujina, que está a punto de cumplir 80 años y sigue siendo genio y figura del establecimiento, fue quien enseñó los trucos a su hijo José María y a su nuera, Lorena.

José María Ramos, del Michem / Michem

La opinión de los clientes

Los comensales ponen este chigre por las nubes en Tripadvisor, asegurando que su menú del día es "excelente". "Maravillosa comida y servicio, quedamos encantados, mi padre dijo que eran los mejores callos que había comido en su vida y mi madre y yo el cachopo nos supo a gloria", escribe una clienta. "Un gran descubrimiento, comida, atención con los clientes, un sitio muy agradable. Repetiremos seguro", comenta otra.

"Qué gran descubrimiento ha sido este restaurante. Bonito local con una terraza muy agradable y una deliciosa comida asturiana. Desde el pan hasta los postres pasando por el servicio de las camareras todo ha tenido una calidad excelente", señala otro cliente. "La comida espectacular, yo comí fabada que tiene fama y no defraudaron. Los postres todos caseros y muy ricos. El ambiente y el servicio bueno", añade otro.