Javier Pérez renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Llanera

Renuncia del edil del PP llanerense Javier Pérez. El pleno celebrado este jueves por la tarde ha tomado razón de dicha renuncia, aceptándola, tras admitirse la urgencia del asunto, pues los populares lo habían registrado solo unas horas antes, por la mañana. El portavoz municipal del grupo, Silverio Argüelles, también presidente del PP de Llanera, ha tenido palabras de gran cariño y agradecimiento para Pérez, que deja su acta por motivos personales.

Argüelles le agradeció "el paso que dio" al integrarse en la candidatura del PP de Llanera y lo hizo como dirigente del partido y también "personalmente, por acompañarnos en la lista con la que nos presentamos a las elecciones municipales". Le deseó mucha suerte tanto en el ámbito profesional como en el personal.

También la alcaldesa, la socialista Eva Pérez, expresó su agradecimiento por el "trabajo e implicación por los vecinos de Llanera".