Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Javier Pérez renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Llanera

El pleno tomó este jueves razón de la decisión del edil, por motivos personales

Momento del pleno en el que Javier Pérez abandona el salón, en una captura de pantalla del vídeo de la sesión.

Momento del pleno en el que Javier Pérez abandona el salón, en una captura de pantalla del vídeo de la sesión. / A. L.

P. T.

Oviedo

Renuncia del edil del PP llanerense Javier Pérez. El pleno celebrado este jueves por la tarde ha tomado razón de dicha renuncia, aceptándola, tras admitirse la urgencia del asunto, pues los populares lo habían registrado solo unas horas antes, por la mañana. El portavoz municipal del grupo, Silverio Argüelles, también presidente del PP de Llanera, ha tenido palabras de gran cariño y agradecimiento para Pérez, que deja su acta por motivos personales.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Llanera

Argüelles le agradeció "el paso que dio" al integrarse en la candidatura del PP de Llanera y lo hizo como dirigente del partido y también "personalmente, por acompañarnos en la lista con la que nos presentamos a las elecciones municipales". Le deseó mucha suerte tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Noticias relacionadas

También la alcaldesa, la socialista Eva Pérez, expresó su agradecimiento por el "trabajo e implicación por los vecinos de Llanera".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
  2. Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
  3. La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
  4. Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
  5. Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias
  6. El nuevo Plan General de Llanera plantea un 'anillo rural' para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan 'Agro de los 15 minutos
  7. Aulas para mayores que enseñan pero también acompañan en Llanera: 'Nos apoyamos y hacemos nuevas amistades
  8. Movilidad reactiva el proyecto para la variante de Posada: estos son los próximos pasos para poder licitar la obra

Javier Pérez renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Llanera

Javier Pérez renuncia a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento de Llanera

Llanera celebra el reconocimiento de Lucus Asturum: "Se abre una etapa que afrontamos con ilusión y el compromiso de nuevas campañas de excavación"

Llanera celebra el reconocimiento de Lucus Asturum: "Se abre una etapa que afrontamos con ilusión y el compromiso de nuevas campañas de excavación"

La VI Caminata Solidaria de Posada de Llanera es este domingo: "Animamos a participar de este precioso gesto, de convivencia y de actividad saludable"

La VI Caminata Solidaria de Posada de Llanera es este domingo: "Animamos a participar de este precioso gesto, de convivencia y de actividad saludable"

Lucus Asturum ya es Bien de Interés Cultural (BIC): "Los restos hallados son un testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval"

Lucus Asturum ya es Bien de Interés Cultural (BIC): "Los restos hallados son un testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval"

Llanera abre este jueves el plazo de presentación de candidaturas a los premios deportivos del concejo: estas son las bases

El templo de los platos de cuchara está en un pueblo asturiano a 20 minutos de Oviedo y de Gijón: la mejor fabada, el mejor pote, el mejor cocido...

El templo de los platos de cuchara está en un pueblo asturiano a 20 minutos de Oviedo y de Gijón: la mejor fabada, el mejor pote, el mejor cocido...

Mayra Fernández, actriz y directora de teatro: "Las artes escénicas pasan por un buen momento en Asturias"

Llanera protege los vestigios de su rica historia: el nuevo catálogo urbanístico recoge en su inventario más de 900 elementos patrimoniales distribuidos por el concejo

Llanera protege los vestigios de su rica historia: el nuevo catálogo urbanístico recoge en su inventario más de 900 elementos patrimoniales distribuidos por el concejo
Tracking Pixel Contents