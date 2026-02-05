Llanera abre este jueves el plazo de presentación de candidaturas a los premios deportivos del concejo: estas son las bases

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Deportes, ha convocado una nueva edición de los Premios Deportivos del concejo. Desde este jueves y hasta el 27 de febrero, inclusive, estará abierto el plazo de presentación de candidaturas para optar a los diferentes galardones. Las solicitudes podrán ser entregadas de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en el Registro General del Ayuntamiento. Los premios se entregarán en la Gala del Deporte, que se celebrará el próximo viernes 10 de abril y cuya ubicación aún está pendiente de confirmación.

Los "Premios Deportivos del Municipio de Llanera" premiarán la trayectoria de aquellos deportistas que con su esfuerzo, constancia, éxitos y marcas deportivas hayan reunido méritos suficientes, a juicio del jurado, a lo largo de la temporada 2024-2025. Igualmente, se pretende premiar también a aquellos clubes que durante el año 2025 hayan destacado de forma relevante tanto en competiciones oficiales, como en actividades de inclusión, promoción, fomento, ayuda y/o práctica de las distintas especialidades deportivas en el municipio.

Los reconocimientos

Durante la gala se entregarán varios galardones de distintas categorías. Así, se valorarán todas las candidaturas de deportista de mayor edad, a partir de 20 años, así como de menor edad, que no puede haber cumplido los veinte, de cada una de las especialidades deportivas admitidas. Una vez designados los mejores de veinte o más años y menores de dicha edad de cada uno de los deportes, se procederá a nominar a dos únicos deportistas absolutos en los dos grupos de edad establecidos.

A estos galardones hay que sumarles al mejor deportista de deporte adaptado, mejor promoción de la igualdad en el deporte, para aquel club o entidad que haya desarrollado una notable labor de fomento de la igualdad de género en el deporte; mejor promoción deportiva, mejor club o entidad deportiva, mejor árbitro o juez que haya destacado, tanto en el campo deportivo, como humano; mejor entrenador y mejor club/entidad deportiva en la promoción del deporte adaptado.

Además, se podrán conceder hasta un máximo de cuatro menciones especiales, siempre a juicio del jurado, a aquellas personas, clubes o entidades que, por su dedicación, promoción y trayectoria deportiva, a lo largo de su vida, reúnan condiciones suficientes para ello.

Los candidatos

Podrán concurrir a la convocatoria de estos premios aquellos deportistas que hayan estado integrados y con licencia durante la temporada 2024-2025 de alguna federación deportiva reconocida y homologada por el Consejo Superior de Deportes o licencia deportiva correspondiente a los Juegos Deportivos del Principado de Asturias; que haya nacido o resida en el concejo.

Es requisito indispensable que haya participado en algún campeonato oficial del Principado de Asturias, correspondiente a la temporada 2024-2025 y haber alcanzado alguno de estos méritos: ser medallista en un campeonato de Asturias, el título de campeón de los Juegos Deportivos del Principado, que haya obtenido medalla en un campeonato de España o en la Copa, bien a nivel individual o colectivo; que se haya clasificado para un campeonato de España, tanto a nivel individual como por equipos; haber obtenido un récord de Asturias o de España, haberse clasificado para un campeonato internacional, bien a nivel individual o por equipos, haber logrado un ascenso o haber formado parte de una selección asturiana o española.

En cuanto a los clubes o entidades deportivas, tienen que tener su domicilio social o sede en el municipio de Llanera, además de estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias y en alguna de las federaciones deportivas de las especialidades admitidas. Por otro lado, tienen que haber realizado labores de inclusión, promoción y/o divulgación deportiva o participado en competiciones deportivas oficiales, alcanzando clasificaciones o marcas de especial relevancia durante la temporada completa 2024-2025.

Noticias relacionadas

Las bases al completo pueden consultarse en la web municipal del Ayuntamiento de Llanera.