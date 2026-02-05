Lucus Asturum ya es Bien de Interés Cultural (BIC): "Los restos hallados son un testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval"

El pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias ha aprobado la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la colección artística del yacimiento arqueológico de Lucus Asturum, en Llanera. La noticia se dio a conocer este miércoles a última hora de la tarde, tras la reunión del consejo, que también dio luz verde a la declaración de la colección artística de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, y del teatro popular o costumbrista asturiano.

El yacimiento llanerense, que comenzó a excavarse con campañas que inicialmente estuvieron financiadas por el Ayuntamiento, se localiza en el área de La Ería de La Castañera y "los restos localizados en este entorno constituyen un testimonio fundamental de la ocupación del área central de Asturias en época romana y medieval". Al frente de las campañas arqueológicas de estos últimos años ha estado siempre la arqueóloga Esperanza Martín.

El Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias destaca especialmente la importancia del enclave, considerado un vicus viarii (aglomeración de tipo secundario y configuración diseminada), al menos durante la segunda y tercera centuria d.C.

El laboratorio de Lucus Asturum, así se reconstruye en Llanera el pasado romano de Asturias / P. T.

Entre los restos identificados en las campañas realizadas hasta el momento en La Ería de La Castañera destacan dos edificaciones, una de ellas destinada a uso termal, "una gran estructura de aproximadamente 50 metros de largo y hasta 15 metros de ancho, que ofrece una superficie interna no inferior a 800 metros cuadrados". Cuenta con siete estancias y los materiales recuperados durante la excavación ofrecen una cronología comprendida entre finales del siglo I o inicios del II d.C. y el siglo IV d.C.

El otro edificio localizado corresponde a un espacio destinado a vivienda, que "se compone de un conjunto habitacional integrado por diferentes estancias que permiten interpretar el grupo como una casa dotada de patio con pozo". Cronológicamente, la ocupación del inmueble puede cifrarse en al menos dos o tres centurias, con una perduración de hasta, al menos, el siglo IV, señala el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias.

El filón del pozo de agua

"Especialmente significativa es la presencia de un pozo de agua, cuyas piezas correspondientes al brocal habían sido arrojadas al interior de manera intencionada. La excavación de este pozo ha arrojado un interesante conjunto de materiales, incluyendo elementos orgánicos en excepcional estado de conservación. Entre ellos se hallan restos de calzado de cuero, piezas de madera o restos de poda", destaca Patrimonio.

De hecho, en este pozo se dieron hallazgos como el de una suela de zapato romana de dos mil años de antiguedad, una pieza decorada, algo que no suele ser habitual, un anilllo, cuentas de abalorios y varios vasos y jarras, además de restos de madera y numerosas muestras de fauna y flora.