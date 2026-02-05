La VI Caminata Solidaria de Posada de Llanera es este domingo: "Animamos a participar de este precioso gesto, de convivencia y de actividad saludable"

Llega la VI Caminata Solidaria de Posada de Llanera, cita que combina cada año el valor de la convivencia, el de tener un gesto para ayudar a los que más lo necesitan, y el de una actividad saludable. El evento es este domingo, día 8 de febrero, con salida a las 10.30 horas desde la iglesia de Posada para un trayecto de aproximadamente una hora y sin dificultad.

La caminata está organizada por la Parroquia, es a favor de Cáritas parroquial, y los promotores animan a participar en una propuesta con varios alicientes más, entre ellos, el caldo de pita que se obsequiará al término de la actividad.

Palabras de acogida y agradecimiento

Antes de la salida, el párroco, José Julio Velasco, dirá unas palabras de acogida y agradecimiento a todos los participantes. Después se repartirán los dorsales, se colocará la urna donde se depositarán los donativos anónimos y comenzará la caminata en dirección a San Cucao.

"El camino es llano y llevadero para todos, con duración aproximada de una hora", destacan los organizadores. Al regreso, los voluntarios de Cáritas-Posada obsequiarán a todos los participantes "con un rico caldo de pita" para luego participar de la misa dominical, a las 12.30 horas. "Animamos a todos a participar de este precioso gesto solidario, de un momento de convivencia fraterna y de una actividad saludable", añaden los responsables de la iniciativa.