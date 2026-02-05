La VI Caminata Solidaria de Posada de Llanera es este domingo: "Animamos a participar de este precioso gesto, de convivencia y de actividad saludable"
La salida es a las 10.30 horas y al regreso del trayecto se repartirá caldo de pita
Llega la VI Caminata Solidaria de Posada de Llanera, cita que combina cada año el valor de la convivencia, el de tener un gesto para ayudar a los que más lo necesitan, y el de una actividad saludable. El evento es este domingo, día 8 de febrero, con salida a las 10.30 horas desde la iglesia de Posada para un trayecto de aproximadamente una hora y sin dificultad.
La caminata está organizada por la Parroquia, es a favor de Cáritas parroquial, y los promotores animan a participar en una propuesta con varios alicientes más, entre ellos, el caldo de pita que se obsequiará al término de la actividad.
Palabras de acogida y agradecimiento
Antes de la salida, el párroco, José Julio Velasco, dirá unas palabras de acogida y agradecimiento a todos los participantes. Después se repartirán los dorsales, se colocará la urna donde se depositarán los donativos anónimos y comenzará la caminata en dirección a San Cucao.
"El camino es llano y llevadero para todos, con duración aproximada de una hora", destacan los organizadores. Al regreso, los voluntarios de Cáritas-Posada obsequiarán a todos los participantes "con un rico caldo de pita" para luego participar de la misa dominical, a las 12.30 horas. "Animamos a todos a participar de este precioso gesto solidario, de un momento de convivencia fraterna y de una actividad saludable", añaden los responsables de la iniciativa.
