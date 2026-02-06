La orquesta Tekila toca en el Antroxu de Llanera: estas son las fechas del gran carnaval del concejo y los platos fuertes del programa
Posada y Lugo concentran los actos, aunque los centros sociales también vivirán sus tradicionales meriendas de carnaval
Llanera vivirá un año más con intensidad el Antroxu, dedicado a la “Tradición y mitología asturiana” y que se desarrollará del 14 al 17 de febrero. El concejal de Festejos, José Antonio González, presentó este viernes el detalle del programa del Ayuntamiento, con Lugo y Posada como principales escenarios, aunque también habrá las tradicionales citas en los centros sociales de las diversas parroquias. La temática de esta edición "ofrece un sinfín de posibilidades y encarna a la perfección el espíritu del carnaval" y se ha diseñado para "gustar tanto a pequeños como a mayores”, destacó el edil.
El Antroxu arrancará el sábado 14 de febrero, con actividades infantiles en la plaza San Isidro de Lugo, de 16.00 a 21.00 horas. Los más pequeños tendrán hinchables y talleres temáticos, como uno de creación de máscaras mitológicas y otro de amuletos. Este espacio infantil también estará disponible el domingo 15 de febrero, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La música llegará el domingo, a las 12.00 horas de la mano de la charanga L´Alboroto, que amenizará las calles de Lugo. Por la tarde, a las 18.00 horas habrá reparto de chocolate y bizcocho, además de fin de fiesta con RVS Dj.
Disfraces de adultos
Ya el lunes, 16 de febrero, las actividades se trasladarán al parque Cuno Corquera de Posada y arrancan a las 21.00 horas con RVS Dj. A las 22.00 horas llega uno de los platos fuertes, la orquesta Tekila, y a las 23.00 horas da inicio la "pasarela" para participar en el concurso de disfraces para adultos. Las inscripciones se realizarán en el Parque Cuno Corquera de 21.00 a 23.00 horas, y como maestro de ceremonias actuará Charly Teibol. Después de la entrega de premios, será nuevamente el turno de RVS Dj y de la orquesta Tekila para un pase final como cierre de la jornada.
El último día de Antroxu, el martes 17 de febrero, los más pequeños tienen su concurso de disfraces, de 16.00 a 18.00 horas en el parque Cuno Corquera. Finalizado el desfile se procederá a la entrega de premios del certamen infantil y del concurso "Mejor local Antroxero" en sus dos categorías: comercio y hostelería. De 16.00 a 18.00 horas habrá actividades infantiles y a continuación la tradicional chocolatata. A partir de las 19.00 horas, el Antroxu 2026 se despedirá del concejo con el “Entierro de la sardina” amenizado por la Charanga L´Alboroto y Xiranda Brass Band.
Citas en los centro sociales
Además de esta programación en Posada y Lugo, los centros sociales también vivirán sus tradicionales meriendas de carnaval. Las hay previstas en Veyo (13.30 horas), en Villabona (martes 10 de febrero, 17.00 horas), Posada (miércoles 11 de febrero, 18.30), Soto (viernes, 13 de febrero, 17.00 horas), San Cucao (viernes, 13 de febrero, 18.00 horas), Lugo (viernes, 13 de febrero, 19.00 horas), Arlós (viernes, 13 de febrero, 19.30 horas), Ferroñes (viernes, 13 de febrero, 21.00 horas), Ables (sábado, 14 de febrero, 18.30 horas), Santa Cruz (domingo, 15 de febrero, 17.30 horas), Pruvia (domingo, 15 de febrero, 18.30 horas), Carbajal (domingo, 15 de febrero, 19.00 horas) y Cayés (jueves 19 de febrero, 19 horas).
Por otra parte, los comercios y establecimientos interesados en participar en el concurso "Mejor local Antroxero" podrán inscribirse gratuitamente enviando un email a festejos@llanera.es hasta el 12 de febrero.
