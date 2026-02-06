Susana López Álvarez será la nueva concejal del PP en el Ayuntamiento de Llanera: "Llega con mucha ilusión y ganas de trabajar"
Sustituye en el cargo a Javier Pérez, que hizo efectiva su renuncia el jueves por motivos personales
Susana López Álvarez será nueva concejal del PP en el Ayuntamiento de Llanera. Sustituirá a Javier Pérez, cuya renuncia por motivos personales se dio a conocer en el último pleno, este pasado jueves. López, que trabaja en el ámbito privado, gestionando un departamento financiero, asume su nueva responsabilidad "con mucha ilusión y ganas de trabajar", destacan desde la Junta Local del partido.
Fue de número 7 en la candidatura del PP a las últimas elecciones municipales y será su primera experiencia como concejal, "pero llega más que preparada: siempre ha aportado mucho como integrante de la Junta Local y ahora da un paso más", destacan sus compañeros de partido.
Natural de Llanera, los populares subrayan que se trata de "una vecina muy vinculada a la vida social y asociativa, una experiencia que siempre le ha permitido vivir el día a día del concejo". "Su cercanía, conocimiento de primera mano e implicación en temas relevantes para el municipio, siempre ha sido clave en el trabajo desarrollado por el PP en el Ayuntamiento", inciden desde la Junta Local.
Los responsables del partido en Llanera destacan asimismo que "ahora también defenderá desde primera línea política las soluciones a las necesidades que los vecinos nos trasladan".
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
- La Guardia Civil desmantela un almacenamiento ilegal de artículos pirotécnicos en un polígono industrial de Llanera
- Más de 19 toneladas de palets para reciclar en Llanera: este es el proceso para convertirlos en combustible ecológico para estufas y calderas
- Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias
- El nuevo Plan General de Llanera plantea un 'anillo rural' para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan 'Agro de los 15 minutos
- Aulas para mayores que enseñan pero también acompañan en Llanera: 'Nos apoyamos y hacemos nuevas amistades
- Movilidad reactiva el proyecto para la variante de Posada: estos son los próximos pasos para poder licitar la obra