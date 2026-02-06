"Tutti Gus" se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon

Después de 12 años al frente de Tutti Gus, Gustavo García Torre toma "una decisión importante": traspasar su popular negocio de Lugo de Llanera, punto de encuentro de la localidad y lugar desde el que se han desarrollado decenas de iniciativas solidarias, de ocio o de motivación para los más jóvenes del municipio. Persona muy querida entre los vecinos y colectivos del municipio, explica que ha encontrado una oportunidad laboral, en Amazon, en Siero, y que eso le impide dedicarse al cien por ciento al establecimiento.

"Como muchos/as ya sabréis, me ha surgido una oportunidad laboral en Amazon que no puedo compaginar con la atención diaria del negocio, así que traspaso la tienda para que alguien con ilusión pueda continuar este proyecto tan especial. La tienda está totalmente montada, con clientela fija y lista para seguir funcionando desde el primer día. Han sido muchos años de trabajo, esfuerzo y cariño, y me encantaría que pasara a manos de alguien que la cuide tanto como yo lo he hecho", ha escrito en sus redes para comunicar la decisión.

García, que anima a quien esté interesado en el traspaso a pasarse por la tienda en horario de tardes para recibir "toda la información sin compromiso", ha dejado huella con su negocio en Lugo. Aunque nacido en Granda (Siero), reside desde hace más de dos décadas en Llanera y, desde que puso en marcha su Tutti Gus no ha hecho más que repartir ilusión entre los más jóvenes de la localidad. Son conocidas sus recompensas de revoltijo a quienes sacaran buenas notas durante el curso escolar y otras muchas actividades como Halloween, visitas de Papá Noel, Carnaval y hasta una yincana en verano.

Noticias relacionadas

Nueva aventura

No es la primera vez que Gustavo García cambia de empleo, pues decidió emprender con su negocio de chuches en Lugo de Llanera después de quedarse sin trabajo en el sector de la hostelería. Ahora emprende una nueva aventura en Amazon, en Bobes, aunque no se le dejará de ver por Llanera, ni mucho menos, pues seguirá vinculado por residencia y por su implicación en colectivos locales. Desde que dio a conocer su decisión de traspasar Tutti Gus no ha dejado de recibir mensaje de cariño por su profesionalidad y dedicación a un establecimiento que ha sido seña de identidad del comercio local llanerense.