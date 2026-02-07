El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), con sede en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, es la entidad encargada de ampliar el mapa de las empresas innovadoras de base tecnológica (EBT) en el Principado. Por ello, este viernes fue la sede del acto para la presentación de 16 compañías de este tipo que integran un grupo impulsado desde el Gobierno de Asturias con una subvención de un millón y una inversión movilizada de 1,7 millones. Ocho de ellas son de nueva creación y otras ocho se encuentran en fase de consolidación. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que acudió a la cita, subrayó "el valor estratégico de estas firmas como motor de generación de riqueza y empleo cualificado, así como su función clave en la proyección de la ciencia y la tecnología".

Asturias cuenta con más de 200 empresas innovadoras y uno de los índices más altos de supervivencia: más del 73,5 por ciento siguen activas tras cinco años. “Esto demuestra el grado de profesionalización de las startups y su peso dentro de la economía regional, en la que crean centenares de puestos de trabajo estables y consolidados en el tiempo”, destacó Borja Sánchez.

Las actividades de las empresas beneficiarias de ayudas que participaron este viernes en la cita en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) corresponden a ámbitos muy diversos, entre ellos las nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, ingeniería avanzada, análisis de datos o ciencias de la vida.

Compañías de nueva creación

Entre las de nueva creación que han contado con ayudas de la convocatoria de 2025 gestionada por la Agencia Sekuens figuran ocho cuyos sectores de actividad dan fe de la buena salud de la innovación en Asturias. Una de las empresas es Dejea ES&E Engineering Services & Equipment, que desarrolla un sistema inteligente de aspiración–impulsión de ciclo continuo, y otra HAL 10000, con el proyecto Radar Pre-Equity, que trabaja en una solución para la detección temprana de startups y grupos de investigación de alto potencial. También se encuentran en el grupo Ingeniería Desarrollo e Innovación en Tecnologías Avanzadas Confiables (Iditac), dedicada al desarrollo de productos de automatización avanzada para laboratorios, o HEX61 3D Printing Solutions, especializada en la simulación y optimización de procesos de fabricación aditiva mediante modelos termo-mecánicos aplicados a tecnología DED.

Está asimismo la firma "GO2CHAIN", con Cromowin Cam, un sistema inteligente para crear cromos digitales personalizados, o Creative Data Europe, enfocada a "soluciones de datos e inteligencia artificial, sostenibles y éticas". Y Reluxe Heritage, con la puesta en marcha de ReLuxe Lab, una plataforma tecnológica de predicción visual aplicada a la moda circular. En este bloque de compañías de nueva creación se sitúa también U4I Talent and Innovation Technologies, que desarrolla una plataforma para conectar empresas con talento joven y universidades con el objetivo de impulsar proyectos innovadores.

En fase de consolidación

Mientras, las empresas en fase de consolidación que también han recibido ayudas son Acupet Health, "que busca mejorar la salud de las personas mayores y sus mascotas a través del vínculo que les une", Agrolinera Astur, que desarrolla tecnologías para facilitar la recogida y valorización de lactosueros y purines en comunidades rurales, o Less Than Three, que ofrece servicios DevOps respaldados por una plataforma de observabilidad avanzada.

En este grupo están asimismo Platelet Biotechnologies (PlaBitTe), que "transforma el conocimiento sobre las plaquetas en productos innovadores para investigación biomédica y medicina regenerativa, garantizando seguridad, trazabilidad y eficacia" y Pragmatech, que desarrolla un software de ayuda a la prescripción de antibióticos basado en inteligencia artificial.

Se cuentan además Q2 Tec, que dispone "de una plataforma vertebrable IoT verticalizada para la gestión inteligente y optimización del uso del agua en procesos industriales, infraestructuras y uso terciario" o Sherpas Time-Trip Stop, que ofrece una solución digital integral para la regulación y gestión de áreas de autocaravanas "que transforma la forma en que municipios y gestores operan y conectan con los viajeros itinerantes". Vumi Portfolio completa el grupo de estas ocho compañías y "es una plataforma de consolidación patrimonial para grandes patrimonios y Family Offices que centraliza la visión de sus activos financieros en un único lugar".

Borja Sánchez, y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, mantuvieron un encuentro con los representantes de las empresas para la presentación de cada uno de los proyectos subvencionados. Sánchez explicó que, por una parte, "recibimos a las empresas que han sido adjudicatarias de la subvención para el inicio de su actividad como empresa de base tecnológica, que son ocho, y, además, otras ocho empresas que han concurrido a otra modalidad del mismo programa, que es la parte de consolidación". Estos son los dos principales ejes que tenemos en Asturias "para el impulso de empresas que en la base tienen tecnología", principal objetivo para el "fortalecimiento del tejido productivo".

Diplomas con el sello Empresa Innovadora de Base Tecnológica

Por otro lado, durante la jornada, se ha hizo entrega de los diplomas a seis empresas reconocidas con el sello de calidad Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) 2025: Aritium, Acupet Health, Agrolinera, Platelet Biotechnologies (PlaBiTe), Q2Tec y Sandmair, Boehler & Partner (SBP). "Este sello aporta mayor visibilidad a las empresas innovadoras de base tecnológica ante inversores e instituciones que ofrecen financiación", destacan desde el Principado.

Noticias relacionadas

En el acto de bienvenida a las 16 empresas que se dieron cita en el Parque Tecnológico participaron la directora del CEEI Asturias, Cristina Fanjul, y el responsable del área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación de la Agencia Sekuens, Jaime Fernández Cuesta, que informaron sobre los distintos programas de apoyo que ofrecen sus entidades para fortalecer el ecosistema innovador y de I+D+i de la comunidad autónoma.