"Llanera es una pieza clave para Asturias, confío en que el Gobierno regional entienda esa realidad y dé respuesta a proyectos largamente reivindicados"

Eva María Pérez Fernández es la primera mujer que ha tomado el bastón de mando del Ayuntamiento de Llanera y esta circunstancia le supone "orgullo y responsabilidad". La regidora socialista, de carácter amable, prudente con la palabra y siempre de trato cercano, relevó a Gerardo Sanz al frente del Ayuntamiento en agosto de 2025. Asume lo que queda de mandato con optimismo sobre el presente y el futuro del concejo, que vive un «momento extraordinario», dice en la que es su primera entrevista desde que llegó al cargo y que concede a LA NUEVA ESPAÑA.

-Asumió la Alcaldía de Llanera tras la renuncia de Gerardo Sanz. ¿Se lo pensó mucho a la hora de aceptar la propuesta de su partido de coger el relevo?

-Ser la primera alcaldesa de Llanera es un orgullo. Me siento afortunada de poder estar al frente del municipio en el que nací y crecí, así que asumí la propuesta con emoción y, sobre todo, con un enorme sentido de responsabilidad. Gerardo encaminó a Llanera en la senda del crecimiento, y en ese camino se abre una nueva etapa llena de retos y proyectos ilusionantes, que requieren responsabilidad, visión y unidad. Sé que los retos no serán fáciles, pero tengo la suerte de estar acompañada por un equipo comprometido, que combina experiencia y juventud, y que ha demostrado solidez, solvencia y un firme compromiso con este concejo.

-Cogió el bastón de mando a mitad de mandato. ¿Cuáles son sus prioridades en lo que resta hasta las elecciones municipales?

-Llanera atraviesa un momento extraordinario y debemos responder a lo que los llanerenses exigen y merecen. Vamos a seguir trabajando con la misma autoexigencia, y siendo conscientes de que afrontamos una etapa marcada por importantes proyectos como la aprobación del Plan General, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y equipamientos, así como por el compromiso de mantener el crecimiento económico y demográfico. La prioridad es seguir construyendo un concejo con más calidad de vida, competitivo empresarialmente, con servicios públicos de calidad, y que genere riqueza y empleo para seguir siendo un referente en el área central de Asturias.

-Su antecesor Gerardo Sanz criticó la falta de apoyo del Principado durante años a proyectos clave para Llanera, como la variante de Posada o la de Cayés. ¿Qué opina?

-Llanera es una pieza clave para Asturias y eso debe reflejarse en los presupuestos, confío en que el Principado entienda esa realidad y dé respuesta a proyectos largamente reivindicados.

-Adrián Barbón, como secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), acudió a su sesión de investidura como alcaldesa y habló del inicio de una nueva etapa en las relaciones con el municipio.

-Llanera es un concejo con un enorme potencial, que ha demostrado su capacidad de crecimiento y de atraer inversiones, y por eso seguiremos trabajando junto al Principado para dar respuestas a las necesidades prioritarias de Llanera. Mi obligación es estar al lado de los vecinos y vecinas de Llanera, y defenderé sus intereses por encima de todo.

Esperamos que el Plan General esté antes de que acabe 2026, pero la aprobación definitiva es competencia regional

-El Plan General afronta su recta final tras una fase de consultas. ¿Cuándo prevén que pueda estar en vigor?

-El pasado 23 de enero terminó el periodo de información pública. Una vez superado este trámite, deberá llevarse a pleno el documento de aprobación provisional. Hasta ahí llegaría la competencia municipal. La aprobación definitiva ya depende del Principado de Asturias y el objetivo que nos marcamos es tenerla antes de que finalice 2026.

-¿Qué va a suponer para el municipio?

-El Plan General marcará un antes y un después en su desarrollo y debe afrontarse con responsabilidad, rigor y de manera transparente ante la ciudadanía. No solo busca responder a necesidades actuales, sino anticiparse a los desafíos del futuro. No se trata solo de organizar el territorio, sino de definir el modelo de concejo que queremos: más habitable y más cohesionado. Se trata de un urbanismo responsable, que proteja el entorno natural, optimice los recursos y busque la calidad de vida de los ciudadanos, dando prioridad a espacios públicos y movilidad sostenible.

-¿Hay previsión de crecimiento en materia de suelo residencial?

-Lo que se plantea es una reordenación de lo existente. Lugo, Salamarca y el entorno de la Casa de Cultura son zonas en las que ya hay una previsión de urbanización con una edificabilidad de vivienda bastante elevada. Solo esas dos zonas ya podrían absorber las previsiones de crecimiento demográfico que hay para Llanera. En Posada igual, hay una previsión de reordenación de lo queya estaba proyectado.

-¿En la zona rural?

-En los últimos años estamos viendo que es una zona muy demandada donde cada vez más familias quieren fijar su residencia. Lo que buscamos es ampliar esas opciones de asentamiento, flexibilizar la exigencia de parcela mínima a efectos de edificar, y que crezca el suelo de núcleo rural para, a partir de ahí, mejorar las condiciones en cuanto a prestación de servicios.

-La vivienda es uno de los grandes problemas de los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer desde Administraciones como la de Llanera?

-Lo que hicimos fue algo por lo que este concejo llevaba esperando 40 años: dar solución a la necesidad de viviendas públicas con la rehabilitación de las Casas de los Maestros, en Posada. Las últimas viviendas públicas se habían hecho en los 80. Ese fue el primer paso: nueve viviendas en alquiler que están funcionando muy bien y de las que estamos muy orgullosos. Ahora, en el verano de 2026 estarán listas 24 nuevas viviendas de protección oficial destinadas a alquiler asequible en Lugo. Paralelamente, estamos trabajando para conseguir otro hito importante en el concejo: la creación de un centro de día público.

-¿Cómo va ese proyecto?

-La idea es ceder al Principado el local ubicado en los bajos de estas viviendas para convertirlo en centro de día. Actualmente no existe en el concejo ningún centro de estas características, ni público ni privado, y con su puesta en marcha podríamos reforzar la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes. Son ejemplos de que cuando hay voluntad y disposición para el entendimiento entre administraciones, los proyectos se convierten en realidades.

Debemos trabajar con los empresarios, entendernos y cooperar para seguir avanzando como concejo competitivo

-Llanera es uno de los motores económicos de la región, con varios de los polígonos más importantes de Asturias. ¿El futuro planeamiento prevé alguna medida sobre las áreas empresariales?

-Tenemos la suerte de contar ya con un nicho empresarial consolidado y además con enorme potencial. Por eso, la presencia del sector empresarial ha sido fundamental en el proceso de elaboración del nuevo Plan General. Se detectó cierto aislamiento de los polígonos con respecto al tejido urbano y rural, y con el nuevo plan, se busca su integración con la vida de Llanera. El documento también incide en la importancia de que los polígonos sean más "amables", dotándolos de servicios y elementos de conciliación para los trabajadores.

-Los empresarios de Silvota, con los que ya se ha reunido, han insistido en la oportunidad de impulsar un centro de transportes.

-Sí, tras la reciente reunión con los responsables de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil) ya hablamos de que un equipamiento de estas características mejoraría la movilidad y aportaría más comodidad y seguridad a los transportistas. Hablamos de que la actividad logística fuese más eficiente, reforzando Silvota como nudo estratégico de distribución.

-Ha mantenido encuentros con responsables de otras áreas.

-Mi compromiso, trasladado personalmente a los responsables de Silvota, Asipo y del Parque Tecnológico, es mantener un contacto permanente y cercano con el tejido empresarial, que nos permita avanzar en cuestiones claves. Lo que es bueno para Llanera es bueno para el sector empresarial, y viceversa. Si impulsamos acciones conjuntas y trabajamos desde el entendimiento y la colaboración, seguramente vamos a encontrar puntos de acuerdo, porque todos deseamos un concejo más competitivo y dinámico para afrontar los retos económicos del presente y del futuro.

-¿Cuál es la relación con asociaciones y colectivos municipales?

-Son imprescindibles, el concejo no se entiende sin su tejido asociativo, que sigue creciendo y esto es muy buena señal para Llanera. Desde el Ayuntamiento se mantiene un diálogo permanente con todas las asociaciones para conocer de primera mano sus necesidades y poder diseñar así proyectos más ajustados a la realidad del concejo. Aprovecho para reivindicar la implicación y el trabajo desinteresado de las asociaciones y colectivos, porque muchas veces no se les da el valor y el reconocimiento que merecen, y son una pieza clave en el bienestar de Llanera.

Me siento respaldada, pero las decisiones sobre la candidatura de 2027 son cosa del partido y cuando toque

-La pujanza del concejo se nota también en la población joven y la capacidad de atraer a familias con niños. La apertura de la escuelina de Lugo, la segunda del municipio es prueba de ello.

-Muchas familias jóvenes eligen Llanera para construir su proyecto de vida. Por los servicios, la calidad de los centros educativos, la ubicación privilegiada, en definitiva, porque Llanera ofrece calidad de vida. Somos un concejo en expansión. Ese crecimiento es una gran fortaleza, pero también una responsabilidad que nos obliga a planificar con sensatez, y a invertir en infraestructuras, en educación, en deporte y en servicios públicos que acompañen ese desarrollo. Mantener al municipio como un espacio atractivo para las familias es una prioridad, y desde el Ayuntamiento trabajamos para que ese crecimiento sea equilibrado y que quienes llegan se sientan acogidos.

-El apoyo a los colegios y grupos de participación infantil y juvenil son seña de identidad municipal.

-Existe una apuesta decidida por las políticas de infancia y juventud. Es un compromiso real que se traduce en acciones concretas como la mejora de los centros educativos, la organización de actividades y el apoyo a la conciliación familiar y laboral, entre otras cosas.

-Explíquese.

-Los planes municipales de mejora de los colegios que se han venido ejecutando desde 2015 han permitido que nuestros centros escolares sean un referente en comodidad y accesibilidad. En infancia, se desarrolla un intenso trabajo desde 2016 que nos ha llevado a recibir el sello Ciudad Amiga de la Infancia que concede UNICEF, que acabamos de renovar. También se ha hecho una labor ejemplar en conciliación, con campamentos gratuitos todos los periodos de vacaciones escolares, y se han puesto en marcha nuevas actividades como la Jornada en Familia, el DUDI y los "Mini K´dms2". Todas son medidas de mejora continua para seguir trabajando en que los niños y adolescentes se sitúen en el epicentro de la vida del concejo. También hay un esfuerzo en Deporte y Cultura.

-¿Qué medidas destaca?

Estamos viviendo un gran momento en materia deportiva, y queremos responder impulsando medidas que permitan a nuestros deportistas seguir compitiendo al máximo nivel. Por eso, por primera vez, el Ayuntamiento convocó en 2024 una línea de subvenciones destinadas a deportistas, y otra para la formación no académica de deportistas y técnicos deportivos, además de las que ya existían para entidades deportivas. Por otro lado, hace tiempo que Llanera es un referente cultural y se refleja en una agenda activa y diversa todo el año. El compromiso por fortalecer la actividad cultural también se plasma en la oferta de talleres y actividades que curso tras curso cuelgan el cartel de completo. Las "Aulas 50y más" son el mejor ejemplo de éxito: este curso se ha llegado a cifras de récord, con 18 grupos y un total de 97 participantes en las distintas actividades y talleres.

-Me dirá que es una decisión del partido, pero ¿será candidata en 2027 a la Alcaldía de Llanera? ¿Si la decisión dependiera solo de usted?

-Sí, se lo digo: la decisión corresponde al partido y se tomará en su momento, con tranquilidad y siguiendo los cauces establecidos. Ahora mismo mi prioridad no es pensar en 2027, sino gobernar bien en 2026. Me siento respaldada, tengo un proyecto claro y ganas de seguir trabajando por el municipio. Pero las decisiones importantes deben tomarse de forma colectiva y cuando toca. Mientras tanto mi hoja de ruta es clara: escuchar, trabajar y cumplir. La mejor manera de ganarse la confianza de los vecinos es responder al presente.