Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
Los tres ejemplares Watusi acaban de cumplir doce años en el popular espacio llanerense
Popeye, Jimena y Olivia son tres ejemplares Watusi que viven en el Núcleo Zoológico de Tuernes El Pequeño, en Llanera. De su llegada a este espacio, un paraíso para los amantes de los animales, la naturaleza y su diversidad, acaban de cumplirse doce años, como han recordado sus cuidadores con un cariñoso post en redes. Son una belleza y "están así de guapos", explican los responsable del núcleo.
"Son vacas de la tribu masái y llaman la atención por sus grandes cuernos, que llegan a pesar 50 kilos cada uno y medir hasta metro y medio", explica Luis Miguel Álvarez, del núcleo zoológico, a LA NUEVA ESPAÑA de Llanera. Preguntado por cómo llegaron hasta su propiedad, comenta que las vio en un zoo de Sevilla y le gustaron.
Así decidió que Popeye, Jimena y Olivia, que llegaron muy chiquitines, pasaran a formar parte de la gran familia del núcleo zoológico de Tuernes, que el público puede visitar a partir del próximo 21 de marzo.
El espacio es un lugar con multitud de especies a las que se pueden ver en libertad, pues el núcleo, más que un zooológico, es un hogar. Se trata de uno de los lugares más visitados de Llanera y en las temporadas de apertura recibe a multitud de familias, grupos, colegios o colectivos que acuden a conocer todo lo que ofrece.
