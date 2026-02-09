Comienzan las "Meriendas de Antroxu" que organiza el Ayuntamiento de Llanera en los centros sociales

Comienzan las "Meriendas de Antroxu" organizadas por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Llanera en los centros sociales del municipio, donde se puede disfrutar del tradicional chocolate con casadielles. El de Veyo inaugura hoy, martes, el programa, a las 13.30 horas, y le seguirá Villabona, a las 17.00 horas.

El miércoles, a las 18.30 horas, es el turno del centro social de Posada, y el viernes habrá varias citas de estas meriendas a distintas horas: en el centro social de Soto serán a las 17.00, en San Cucao a las 18.00, en Lugo a las 19.00, en Arlós a las 19.30 y en Ferroñes a las 21.00 horas.

El sábado tendrán lugar en Ables (18.30), y el domingo en Santa Cruz (17.30), Pruvia (18.30) y Carbajal (19.00 horas). Por último, el jueves 19 de febrero, se celebrará en el centro social de Carbajal a las 19.00 horas.

"Fiesta para compartir"

El concejal de Festejos, José Antonio González, destacó que “el Antroxu es una fiesta para compartir, y por eso invito a todos los vecinos y vecinas a acercarse a los centros sociales y disfrutar de estas meriendas y del buen ambiente”.

El edil ya presentó hace unos días la programación completa del Antroxu, en la que estas meriendas en los centros sociales son actividades "fundamentales". El Carnaval de Llanera tiene como temática central este año la "tradición y mitología asturiana".