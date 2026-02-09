Posada de Llanera no pierde el paso solidario: "No podríamos ayudar a las familias sin estos apoyos; la gente responde"

"Hoy es un día, como sabéis, de encuentro y de compartir y también de fraternidad, de sentirnos familia, con un precioso gesto de fondo, que es colaborar con nuestra Cáritas Parroquial". Así recibió este domingo el párroco de Posada de Llanera, José Julio Velasco, a los cerca de un centenar de participantes en la marcha solidaria a favor del colectivo de la localidad. El frío y la tormenta descargada durante la noche no mermaron las ganas de ayudar de los asistentes. Y es que "en este concejo, la gente es muy colaborativa, siempre están cuando se les necesita", aseguró Carmen Sanz, directora de Cáritas de la Unidad Pastoral.

Velasco recordó que, actualmente, la organización "cuenta con 17 voluntarios que, en nombre de la comunidad, acogen, ayudan, acompañan e integran a las familias que lo necesitan, que en este momento son 26 en todo el concejo". Por ello quiso dar las gracias, "en voz alta y clara", ante la labor impagable que realizan. "Ellos no dan, se dan", afirmó, rotundo.

Señaló, además, el carácter saludable de la actividad, que "hace bien a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu y nos permite olvidarnos por un momento de los problemas, de los quehaceres cotidianos, para ponerse en camino".

Posada de Llanera marcha a favor de Cáritas / L. R.

Los participantes realizaron un recorrido de aproximadamente tres kilómetros que partió de la iglesia parroquial hacia la carretera de San Cucao, y que finalizó tras hacer la vuelta al templo con un caldo elaborado por Consuelo García, voluntaria de Cáritas Posada.

Caldo a punto

Las actividades relacionadas con la caminata concluyeron en los salones parroquiales, donde aguardaban pacientemente Consuelo García, su hija, Charo González, y Carmen Sanz. Allí vigilaban que el caldo estuviera a punto para la llegada de los participantes en la marcha solidaria, que este año cumple su sexta edición. "Lleva carne de ternera, de pollo, un hueso para dar sabor y doce huevos cocidos", explicó García, encargada de su elaboración.

Consuelo García, vigila el caldo para los participantes en la marcha. / L. R.

"Lo preparé ayer en mi casa, a fuego lento, y esta mañana temprano lo trajimos ya para la iglesia para ir calentándolo mientras la gente hacía la caminata", contó.

Para las voluntarias, este tipo de iniciativas son muy importantes. "El dinero en la organización es algo que nunca sobra y hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda". Y es que, antes de emprender camino, los participantes pudieron depositar en una urna lo que cada uno considerara para colaborar con el colectivo. "Si no fuera por esto, no podríamos ayudar a las familias", aseguraron.

De la población llanerense destacan su solidaridad. "Por lo general, los vecinos suelen colaborar mucho", apuntan. "Siempre que organizamos algún tipo de iniciativa, como puede ser la recogida de alimentos, todos están dispuestos a echar una mano". Al final, lo importante, no es el recorrido, ni la meta, ni llegar el primero o el último. "Lo importante es unirnos en un objetivo común: ayudar al que nos necesita", concluyeron.