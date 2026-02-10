Aprender lengua de signos en la Casa Participa: Llanera convoca una nueva edición del curso que agota plazas y se impartirá en Posada

Llanera será sede de un curso de lengua de signos, que se desarrollará del 23 de febrero al 26 de marzo, todos los lunes y miércoles de 16.30 a 19.30 horas en la Casa Participa, en Posada. Es de carácter gratuito y lo imparten responsables de la Federación de Personas Sordas del Principado (Fesopras). El plazo para inscribirse está abierto hasta el 18 de febrero en la Oficina Joven de Llanera.

A través de la realización de este curso se puede obtener el certificado A1.1, correspondiente al nivel que se imparte. Sobre la iniciativa, del Ayuntamiento de Llanera con apoyo de la consejería de Salud y de Fesopras, se puede obtener información a través la Oficina Joven, en los teléfonos 984 180 479 y 673 909 688 o a través del correo eléctrónico oij@llanera.es.

Esta será la tercera vez que se oferta este curso, con plazas limitadas, y que en ocasiones anteriores las agotó en apenas 24 horas desde que se hizo pública la convocatoria. De hecho, en una de las ediciones, se creó una lista de espera. Los alumnos participantes aprenden vocabulario básico con el objetivo de ser capaz de expresarse de manera breve y clara a través de párrafos cortos, usando un lenguaje sencillo y descriptivo de esta lengua.