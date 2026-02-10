Curso de maquillaje mitológico y diademas en Llanera: estas son las sedes y así puedes apuntarte
J. A. O.
El Espacio Joven de Llanera organiza este viernes, día 13, una actividad dirigida a jóvenes de entre 12 y 20 años, centrada en el maquillaje mitológico y la creación de tocados y diademas. Se trata de una propuesta creativa que combina arte, fantasía y expresión personal.
La iniciativa se desarrollará en dos sedes y horarios para facilitar la participación. En el caso del taller de técnicas de maquillaje mitológico, la actividad tendrá lugar en Soto, de 12.30 a 14.00 horas, y en Posada, de 17.00 a 18.30 horas. Por su parte, el taller de tocados y diademas se impartirá en Posada, en horario de mañana, de 12.30 a 14.00 horas, y en Soto por la tarde, de 17.00 a 18.30 horas.
La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesario realizar inscripción previa en la Oficina Joven de Llanera (oij@llanera.es).
La actividad está organizada en colaboración con el Principado de Asturias y el Consejo de la Juventud. Se enmarca dentro de la programación destinada a fomentar la creatividad y el ocio educativo entre la población joven del concejo.
