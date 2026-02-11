Chocolate y casadiellas en el Antroxu del centro social de Villabona: "Aunque somos un pueblo pequeño, tenemos un montón de actividades"

Llanera comenzó este martes con las meriendas en los centros sociales de las diferentes parroquias. Veyo, por la mañana, y Villabona, por la tarde, fueron las encargadas de abrir la veda. En esta última localidad se reunió a partir de las cinco un grupo de vecinos para disfrutar juntos de un chocolate y de casadiellas, cortesía del Ayuntamiento de Llanera través de la concejalía de Festejos. La celebración contó con la presencia de la alcaldesa, Eva María Pérez, y los concejales Montse Alonso y José Antonio González, que acompañaron a los asistentes.

Guadalupe González y Clara Menéndez fueron dos de las vecinas que acudieron a la cita. Agradecen que desde el Consistorio se lleven a cabo estas iniciativas. «A pesar de que somos un pueblo pequeño, tenemos un montón de actividades que podemos hacer», señalaron. Y es que además de esta merienda, en el centro social acuden a clases de «manualidades, gerontogimnasia, zumba o talla de madera».

Compartir y disfrutar

Pepe Mon y Paz Menéndez que, además, son secretario y vicetesorera, respectivamente, de la Asociación Vecinal San Miguel de Villardeveyo, inciden en que «lo que tenemos que hacer es participar, para que se sigan haciendo este tipo de actividades». Y es que, para ellas, igual que para muchos de los presentes en el centro social este martes, «este es un motivo, sobre todo ahora en invierno que da más pereza, para que salgamos de casa, nos movamos y nos relacionemos entre nosotros», coinciden los vecinos.

Villabona "se merienda" el "Antroxu" en Llanera / L. R.

A las meriendas de este martes en Veyo y Villabona le sigue hoy, miércoles, la del centro social de Posada, a las 18.30 horas. El viernes habrá varias citas en los centros de Soto, a las 17.00, de San Cucao a las 18.00, de Lugo a las 19.00, de Arlós a las 19.30, y de Ferroñes a las 21.00 horas. El sábado tendrán lugar en Ables (18.30 horas), y el domingo en Santa Cruz (17.30), Pruvia (18.30) y Carbajal (19.00 horas). Por último, el jueves 19 de febrero, se celebrará en el centro social de Cayés a las 19.00 horas.

Estas actividades son parte del programa de Antroxu de Llanera, que se dedica este año a la «Tradición y mitología asturiana» y que tiene sus propuestas centrales en Posada y Lugo del 14 al 17 de febrero.

El sábado 14 de febrero habrá actividades infantiles en la plaza San Isidro de Lugo, de 16.00 a 21.00 horas. Los más pequeños tendrán hinchables y talleres. Este espacio infantil también estará disponible el domingo 15 de febrero, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. La música llegará también el domingo, a las 12.00 horas de la mano de la charanga L´Alboroto, que amenizará las calles de Lugo. Por la tarde, a las 18.00 horas habrá reparto de chocolate y bizcocho, además de fin de fiesta con RVS Dj.

Noticias relacionadas

Ya el lunes, 16 de febrero, las actividades se trasladarán al parque Cuno Corquera de Posada, donde por la noche toca Tekila. A las 23.00 horas da inicio la «pasarela» para participar en el concurso de disfraces para adultos. El último día de Antroxu, el martes 17 de febrero, los más pequeños tienen su concurso de disfraces, de 16.00 a 18.00 horas en el parque Cuno Coquera.