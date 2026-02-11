Así se inventó el pote asturiano y el de Michem lleva el secreto de tres generaciones: "Lo hacemos con poca faba, mucha berza, patata justa y seis tipos de compango"

"Poca faba, mucha berza y patata la justa, para que integre bien". A eso se le añade seis tipos de compango y la mano que tienen en el restaurante Michem, en Llanera, y se hace la magia para contar con uno de los mejores potes que se puedan comer en Asturias. El del afamado establecimiento de la localidad llanerense de Villabona lleva detrás el saber de tres generaciones y de la tradición de los fogones de la zona rural. La receta y el modo de prepararla lo explicó hace solo unos días José María Ramos, responsable de uno de los lugares con más renombre para comer bien en el marco de una de las sesiones de los "Guisos de invierno Comarca de Avilés". Este evento premia este año a diversos maestros de la cocina asturiana y entre ellos se encuentra Marujina Delgado, madre de Ramos y quien le enseñó a este y a su nuera, Lorena Llaneza, sus afamadas recetas. A sus 80 años ella recibirá el galardón del certamen avilesino en categoría regional.

El restaurante Michem tiene más de tres décadas de historia y es una de las referencias indiscutibles de los platos de cuchara en Asturias. Ha ganado o ha sido finalista en numerosos certámenes de fabada y otras especialidades y fue el vencedor de la última edición del concurso “Explorando el Pote Perfecto”. Los secretos de cómo preparan el pote los desveló José María Ramos en directo en Avilés, invitado a una show cooking para mostrar todos los detalles de una de las elaboraciones que les han hecho famosos.

Androlla y costilla adobada

"El pote que hacemos nosotros tiene poca faba, mucha berza y patata la justa, para que integre bien. Y un poco a diferencia de otros, nosotros echamos seis tipos de compago. Los cuatro de la faba, chorizo, morcilla, lacon y tocín. Y añadimos androlla y costilla adobada", explica Ramos a LA NUEVA ESPAÑA de Llanera. Hasta aquí los ingredientes. ¿Y la preparación? ¿Algo que la diferencie?

"Claro, yo es que no sé cómo lo hacen los demás, pero nosotros empezamos cociendo el compango lo primero. Según va cociendo, vamos sacando las cosas. Es decir, la morcilla y el chorizo lo sacamos lo primero, luego la androlla y lo que es el tocino, el lacón y la costilla adobada la dejamos media hora más. Una vez que está todo, lo retiramos. En ese caldo, que nos quedó todo el sabor, se ponen las berzas que ya tenemos cocidas, picadas y hechas con refrito de aceite, ajo y pimentón. Y ahí lo tenemos cociendo como otra hora. Cuando pasa, añadimos las patatas en su justa medida. Y a continuación, y por último ya, añadimos las fabas, que nosotros ya las tenemos hechas porque tenemos fabada todos los días", indica Ramos.

La abuela de Lavares

Sí, las fabadas del pote de Michem son las de la fabada ya hecha que se sirve en el restaurante. "Como es la receta antigua de toda la vida. Antiguamente, en las caserías de los pueblos, se hacía una fabada y con lo que quedaba, ese poco de la fabada, se hacía el pote. Yo recuerdo que mi abuela iba a la huerta y cogía cuatro berzas, cuatro patatas que tenía por allí y era lo que hacía. Patatas con verdura y a continuación añadía las fabas que le habían quedado. Y así se inventó el pote asturiano, que es en origen un plato muy humilde", explica Ramos sobre una receta que guarda la sabiduría de la abuela, también natural de Llanera (de Lavares), de su madre Marujina Delgado, y la suya propia, adquirida de una familia con nombre propio en la buena mesa de Asturias.