"El desgobierno del PSOE está poniendo en riesgo las explotaciones de nuestros ganaderos", denuncia el PP de Llanera

El presidente y portavoz del Partido Popular (PP) de Llanera, Silverio Argüelles, ha cargado contra el gobierno municipal socialista, al que acusa de "poner en riesgo las explotaciones de nuestros ganaderos, mientras se entretienen en la propaganda". En concreto, afirma que "no se ha publicado el bando correspondiente para informar a los ganaderos de la apertura del plazo para presentar la declaración responsable ambiental, tal y como recoge el BOPA del 24 de abril de 2025, en el cual la Consejería de Transición Ecológica publica la Resolución que regula la declaración responsable ambiental para instalaciones ganaderas tradicionales y en precario".

"La resolución establece claramente dos puntos claves. El primero, que los ganaderos disponen de un año para presentar la declaración responsable ambiental. Y el segundo, que los ayuntamientos deben publicar un bando municipal informando de la apertura del plazo. Casi un año después, a tres meses de que finalice el plazo —25 de mayo— este Ayuntamiento no ha publicado el bando, no ha informado adecuadamente a los ganaderos y no ha desarrollado ninguna campaña de asesoramiento", denuncia Argüelles quien, además, recuerda que en los dos últimos plenos municipales, “el concejal de Ganadería presumía de mantener reuniones habituales con el sector y acusó al PP de deslealtad institucional". "Aquí los únicos que son desleales son Eva Pérez y su equipo con los vecinos por no cumplir sus compromisos y asumir sus obligaciones", subraya el dirigente popular.

Para el portavoz del PP la pregunta es muy clara: “¿Han informado a nuestros ganaderos de esta oportunidad?¿Por qué no se publicó el bando municipal como exige la resolución? Han dejado pasar diez meses haciendo perder a familias y profesionales dedicados a las explotaciones ganaderas, que son los que mantienen vivo nuestro medio rural, un tiempo precioso”. Sin embargo, apunta, “este equipo de gobierno ha optado por el silencio y la dejadez, una muestra más de “la incapacidad de un equipo de gobierno preocupado únicamente de sí mismo —de sus sueldos, de sus dietas, de las fotos que publica o deja de publicar un medio de comunicación, de centrar su acción de gobierno en las redes sociales en lugar de en nuestros pueblos y en nuestras calles— nos está llevando a una situación absolutamente insoportable”.

En opinión del líder local del PP, “el Ayuntamiento, como administración más cercana, debe actuar como canalizador de la información y acompañar al sector en este proceso, pero el gobierno socialista de Eva Pérez no lo ha hecho”. “Resulta incomprensible que un gobierno no duden en gastar miles de euros en autopromoción y, sin embargo, sean incapaces de poner en marcha una simple campaña informativa sobre un asunto que puede determinar la viabilidad de muchas explotaciones”, añade.

Ante tal situación, Argüelles mostró una "férrea defensa" de los ganaderos del concejo al entender que “no tienen que ser ellos quienes estén pendientes del BOPA ni descifrando resoluciones administrativas, porque bastante tienen con sacar adelante sus explotaciones en un contexto de burocracia asfixiante y exigencias cada vez mayores”. “Si una explotación no cuenta con los permisos preceptivos, no puede acceder a ayudas y subvenciones fundamentales. Esta resolución de abril de 2025 abría una ventana de oportunidad excepcional para legalizar instalaciones antiguas que difícilmente podrían adaptarse a la normativa actual, explica el líder del PP para quien “la falta de gestión del Ayuntamiento de Llanera no es una anécdota; es una amenaza directa a la viabilidad de nuestras ganaderías”.

Ante la situación de riesgo generada, desde el Partido Popular exigen la publicación inmediata del bando municipal, una campaña urgente de información y asesoramiento técnico y la habilitación de un servicio municipal específico para ayudar a tramitar las declaraciones responsables antes del 25 de mayo. "Gobernar no es hacerse fotos. Gobernar es anticiparse, informar y proteger a los vecinos. Una vez más, han demostrado que no están a la altura”, concluye Argüelles.