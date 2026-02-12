Orlando Menéndez, de Proyecto Hombre Asturias: "La edad a la que dar un móvil a un menor depende de muchos factores, pero cuanto más se retrase mejor"

"Cuestiones como a qué edad comprar un móvil a un menor, cuánto tiempo tiene que pasar delante de una pantalla o cuáles son los riesgos que corre accediendo a Internet y redes sociales son temas que ocupan y preocupan a los padres". Son palabras de Orlando Menéndez, responsable de Proyecto Hombre Asturias, que fue el encargado de impartir la primera charla de "Escuela de Familias", una iniciativa del Ayuntamiento de Llanera, a través de las concejalías de Salud e Infancia, en colaboración con otras entidades, como este colectivo.

El objetivo principal de esta primera sesión es "ofrecer pautas, herramientas y estrategias para gestionar el uso de la tecnología, videojuegos y redes sociales en el entorno familiar, promoviendo una ciberseguridad familiar". Sin embargo, es un tema mucho más complicado de lo que parece. En este sentido, Menéndez destaca que "no hay una edad más o menos adecuada para que un menor tenga su primer teléfono móvil, porque esto viene determinado por varias cuestiones, entre las que se encuentran la situación de cada familia o el grado de madurez del chico o la chica". Aunque sí asegura que "en lo que todos estamos de acuerdo es que cuanto más se retrase, mejor".

De cualquier manera, "es importante establecer una serie de pautas y controlar, acompañar y entender a nuestros hijos cuando están delante de una pantalla".

Normas y límites

Durante esta primera sesión de "Escuela de Familias", Orlando Menéndez ofreció a los padres asistentes una serie de recomendaciones desde la infancia, aunque "evidentemente lo que más preocupa es en la adolescencia". Se trata de entender "qué hacen nuestros hijos, porque no todo es malo y, al final, la tecnología es buena y nos viene bien". Aunque "no es lo mismo estar una hora viendo a un creador de contenido que puede ser muy útil, a estar una hora y media viendo vídeos de TikTok, por ejemplo".

Y, para ello, es fundamental establecer una serie de normas y límites, tanto en relación a los contenidos como al tiempo que los jóvenes pasan en Intenet. En cuanto a las horas que los menores utilizan las pantallas, la Asociación de Pediatría ha hecho públicas unas recomendaciones básicas en las que establece que "de tres a seis años, solo sería recomendable su uso exclusivamente para relaciones sociales, como, por ejemplo, una videollamada con los abuelos u otro familiar". Entre los seis y los doce años, un máximo de una hora al día y de ahí en adelante "depende de factores como la madurez, como bien decíamos antes", indica Orlando Menéndez.

Sin duda alguna, lo más importante es la comunicación. Menéndez recomienda, sobre todo, "hablar con ellos para saber qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, también para poder dar nuestra opinión crítica sobre las cosas que puedan ver en la red". Y es que "se generan muchos mensajes malintencionados o falsos y hay mucha desinformación en redes". Lo fundamental es que "los padres estemos presentes", concluye.

Próximas sesiones

La nueva edición del programa "Escuela de familias", incluye una serie de sesiones que se desarrollarán de febrero a mayo, los miércoles de 18.00 a 19.30 horas, en la Casa Participa, en Posada. Esta propuesta municipal, que se viene desarrollando con éxito desde 2017, trabaja el fortalecimiento de las capacidades parentales y la promoción de entornos familiares saludables, igualitarios y libres de violencia. Está dirigida familias del concejo, con menores a su cargo en la etapa de Educación Primaria y/o Secundaria. Es de carácter totalmente gratuito, aunque las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente en la dirección https://www.proyectohombreastur.org/escuela-familias-llanera-2026/.

La próxima jornada tendrá lugar el 25 de febrero. Bajo el título "Entender la adolescencia para acompañarla", tratará sobre las tareas vitales a las que se enfrentan las personas jóvenes y las estrategias para acompañarlas desde la teoría del apego. El 25 de marzo, con "Crecer queriéndose: cómo proteger la autoestima de niños, niñas y adolescentes", se abordará cómo se construye la autoestima, incidiendo en cómo la sociedad actual influye en ella, y qué pueden hacer las familias para acompañar sin exigencias imposibles ni sobreprotección.

El 8 de abril "Convivir con adolescentes: lo que nunca nos explicaron" versará sobre pautas, momentos y situaciones en el contexto actual relacionadas con la sexualidad. "¿Cuándo y cómo hablamos de drogas y apuestas?" aclarará mitos y creencias erróneas al respecto el 22 de abril, mientras que el 13 de mayo, a través de "Poner orden sin perder la calma" ofrecerá herramientas para establecer límites claros sin perder el vínculo afectivo.

Para el desarrollo de las sesiones se cuenta con el personal del Plan Municipal de Promoción de la Salud del Ayuntamiento, gestionado por la Fundación CESPA-Proyecto Hombre, con la Asesoría Psicojoven, Zara Díaz Psicosalud, la Asesoría SexJoven y la Asociación Sumando.