El Antroxu toma Llanera este fin de semana con cuatro días de fiesta en Posada y Lugo y verbena nocturna con la orquesta Tekila

El concejo inicia este sábado las actividades, que se prolongan hasta el martes, con concurso, desfiles, música, hinchables y chocolatadas

Pasarela de Antroxu en Llanera: así fueron los disfraces de anteriores ediciones

Pasarela de Antroxu en Llanera: así fueron los disfraces de anteriores ediciones

Pasarela de Antroxu en Llanera: así fue la espectacular noche en la que desfiló hasta la sardina / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugo de Llanera

Llanera celebra desde este sábado el Antroxu en Posada y en Lugo. La cita, dedicada este año a la “Tradición y mitología asturiana”, se desarrollará del 14 al 17 de febrero.

Este sábado, las actividades para los más pequeños se desarrollan en la plaza San Isidro de Lugo, de 16.00 a 21.00 horas, con hinchables y talleres. Este espacio infantil también estará disponible el domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Asimismo habrá música por las calles, a partir de las 12.00 horas, de la mano de la charanga L´Alboroto. Por la tarde, a las 18.00 horas habrá reparto de chocolate y bizcocho, además de fin de fiesta con RVS Dj.

Concursos y premios

El lunes, 16 de febrero, las actividades se trasladarán al parque Cuno Corquera de Posada y arrancan a las 21.00 horas con RVS Dj. A las 22.00 horas tocará la orquesta Tekila, y a las 23.00 horas da inicio la "pasarela" para participar en el concurso de disfraces para adultos. 

El último día de Antroxu, el martes 17 de febrero, los más pequeños tienen su concurso de disfraces, de 16.00 a 18.00 horas en el parque Cuno Corquera. Finalizado el desfile se procederá a la entrega de premios del certamen infantil y del concurso "Mejor local Antroxero" en sus dos categorías: comercio y hostelería. De 16.00 a 18.00 horas habrá actividades infantiles y a continuación la tradicional chocolatata. A partir de las 19.00 horas, el Antroxu 2026 se despedirá del concejo con el “Entierro de la sardina” amenizado por la Charanga L´Alboroto y Xiranda Brass Band.

Les Comadres se celebran en Villabona: una treintena de mujeres compartieron mesa y mantel en una jornada de hermandad en Llanera

Orlando Menéndez, de Proyecto Hombre Asturias: "La edad a la que dar un móvil a un menor depende de muchos factores, pero cuanto más se retrase mejor"

