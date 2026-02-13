Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les Comadres se celebran en Villabona: una treintena de mujeres compartieron mesa y mantel en una jornada de hermandad en Llanera

Vecinas de la localidad, de Veyo, de La Miranda, Alvares, La Vega y Arlós se reunieron en una cita a la que acudió también gente de Lugones

Un momento de la comida en el Michem de Villabona, en Llanera.

Un momento de la comida en el Michem de Villabona, en Llanera. / P. M.

Lucía Rodríguez

Villabona (Llanera)

Una treintena de mujeres de las localidades llanerenses de Villabona, Veyo, La Miranda, Alvares, La Vega, Arlós y de la sierense de Lugones, celebraron por primera vez este jueves Comadres en Llanera. Concretamente, en el Restaurante Michem de la localidad, donde compartieron mesa y mantel en una jornada donde reinaron las risas y la complicidad.

Una de las promotoras de la iniciativa, Paz Menéndez, apunta que "nos gusta celebrar estas ocasiones especiales en los establecimientos de nuestro pueblo". Así, también el próximo 8 de marzo celebrarán el Día de la Mujer en el restaurante La Vega, donde, además, "también habrá baile".

Menéndez, que además es pintora, obsequió a cada una de las asistentes con un dibujo realizado por ella misma "para que tengan un recuerdo de este día", comentó. La intención es que "esta iniciativa se extienda a otros años y convertirlo en una tradición", concluye.

Les Comadres se celebran en Villabona: una treintena de mujeres compartieron mesa y mantel en una jornada de hermandad en Llanera

