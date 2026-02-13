Les Comadres se celebran en Villabona: una treintena de mujeres compartieron mesa y mantel en una jornada de hermandad en Llanera
Vecinas de la localidad, de Veyo, de La Miranda, Alvares, La Vega y Arlós se reunieron en una cita a la que acudió también gente de Lugones
Lucía Rodríguez
Una treintena de mujeres de las localidades llanerenses de Villabona, Veyo, La Miranda, Alvares, La Vega, Arlós y de la sierense de Lugones, celebraron por primera vez este jueves Comadres en Llanera. Concretamente, en el Restaurante Michem de la localidad, donde compartieron mesa y mantel en una jornada donde reinaron las risas y la complicidad.
Una de las promotoras de la iniciativa, Paz Menéndez, apunta que "nos gusta celebrar estas ocasiones especiales en los establecimientos de nuestro pueblo". Así, también el próximo 8 de marzo celebrarán el Día de la Mujer en el restaurante La Vega, donde, además, "también habrá baile".
Menéndez, que además es pintora, obsequió a cada una de las asistentes con un dibujo realizado por ella misma "para que tengan un recuerdo de este día", comentó. La intención es que "esta iniciativa se extienda a otros años y convertirlo en una tradición", concluye.
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
- Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
- Tutti Gus' se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon
- Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias
- El nuevo Plan General de Llanera plantea un 'anillo rural' para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan 'Agro de los 15 minutos
- El pote de Michem lleva el secreto de tres generaciones: 'Lo hacemos con poca faba, mucha berza, patata justa y seis tipos de compango
- Aulas para mayores que enseñan pero también acompañan en Llanera: 'Nos apoyamos y hacemos nuevas amistades