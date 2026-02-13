"Pico y pala" recala en Llanera y la obra de teatro promete ser la "más absurda, genial y demente que verás en tu vida"
La cita es el día 20 de febrero, en el parque Cuno Corquera, en Posada
"¡Atención, atención! ¡La calle se convierte en el escenario de lo inesperado! Prepárate para reír a carcajadas con 'Pico y pala', la obra de teatro más absurda, genial y demente que verás en tu vida". Es el texto con el que desde el Ayuntamiento de Llanera animan a disfrutar de esta representación que tendrá lugar el 20 de febrero, a las 17.30 horas, en el parque Cuno Corquera, en Posada.
Los protagonistas de esta representación son "dos obreros cualquiera, pero con un talento único" que no se desvela y que descubrirán quienes acudan a esta cita que promete "una dosis de humor". "Ven y disfruta de una comedia que no sabes que necesitabas, pero te aseguro que no podrás dejar de reír", concluye el Consistorio, que organiza este singular evento.
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
- Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
- Tutti Gus' se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon
- Las viviendas de 'cohousing' de Llanera constituirán una de las mayores comunidades energéticas independientes de Asturias
- El nuevo Plan General de Llanera plantea un 'anillo rural' para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan 'Agro de los 15 minutos
- El pote de Michem lleva el secreto de tres generaciones: 'Lo hacemos con poca faba, mucha berza, patata justa y seis tipos de compango
- Aulas para mayores que enseñan pero también acompañan en Llanera: 'Nos apoyamos y hacemos nuevas amistades