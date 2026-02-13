"Pico y pala" recala en Llanera y la obra de teatro promete ser la "más absurda, genial y demente que verás en tu vida"

"¡Atención, atención! ¡La calle se convierte en el escenario de lo inesperado! Prepárate para reír a carcajadas con 'Pico y pala', la obra de teatro más absurda, genial y demente que verás en tu vida". Es el texto con el que desde el Ayuntamiento de Llanera animan a disfrutar de esta representación que tendrá lugar el 20 de febrero, a las 17.30 horas, en el parque Cuno Corquera, en Posada.

Los protagonistas de esta representación son "dos obreros cualquiera, pero con un talento único" que no se desvela y que descubrirán quienes acudan a esta cita que promete "una dosis de humor". "Ven y disfruta de una comedia que no sabes que necesitabas, pero te aseguro que no podrás dejar de reír", concluye el Consistorio, que organiza este singular evento.