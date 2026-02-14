Llanera ya disfruta del Antroxu: los niños han sido los protagonistas de una jornada de hinchables y manualidades

El Antroxu acaba de descorchar la alegría en Llanera con los niños como protagonistas de una tarde de sábado de risas y manualidades. Decenas de pequeños disfrutaron en Lugo de Llanera de la primera de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en una carpa en la plaza de San Isidro, pensada para abrir boca de un puente festivo lleno de diversión.

Piratas, princesas, ositos de peluche, héroes y caballeros, entre otros muchos pequeños “antroxaos”, se dieron cita desde bien temprano en Lugo para disfrutar de una sesión de hinchables y juegos durante toda la tarde, en unas horas en las que el tiempo también acompañó para que los disfrazados pudieran salir a la calle en busca de jarana acompañados por sus padres.

Además de saltar y brincar en las atracciones colocadas en la carpa, con turnos para que todos pudieran disfrutar, los niños llanerenses tuvieron la oportunidad de pasar un buen rato con varias alternativas de manualidades, con sendos talleres de creación de máscaras mitológicas, basándose en la temática del Antroxu de este año, así como de elaboración de amuletos.

Una propuesta que tuvo una gran respuesta por parte del público menudo, atareado en la creación de caretas con elementos naturales, con el cartón como base y decoradas con elementos naturales: musgo, hojas, hierbas, pétalos y una buena dosis de imaginación y de pintura con rotuladores para dar forma a sus creaciones, que muchos se llevaron a sus casas de recuerdo.

Este domingo 15 la jornada estará de nuevo dedicada a los niños y comenzará a las 12.00 horas con nuevas actividades para los pequeños. Durante la mañana se contará con la animación de la charanga L’Alboroto, que recorrerá las calles de Lugo de Llanera llamando a la fiesta a todos los vecinos. Por la tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, continuarán las propuestas para el público familiar, con nueva sesión de juegos hinchables y un reparto de chocolate y bizcocho a las 18.00 horas para reponer fuerzas. Además, habrá sesión musical con RVS DJ a partir de las 19.00 horas, para acabar el día a todo ritmo en el pequeño escenario instalado en la plaza de San Isidro, también con la previsión de que el tiempo acompañe.

El Ayuntamiento prevé de nuevo una gran respuesta a sus propuestas para animar el carnaval de un concejo que se vuelca con sus fiestas locales, y que espera que los desfiles del lunes (para los adultos) y el martes, de nuevo con los niños como protagonistas, se convierta en una riada de risas e imaginación, con importantes premios para todos y mucha música para enterrar a la sardina con los deberes "antroxeros" bien hechos.