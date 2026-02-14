Llanera gana casi medio centenar de habitantes, tiene más mujeres que hombres y San Cucao es la parroquia rural con más tirón, según los últimos del censo

Llanera sigue creciendo en población y alcanza ya los 14.380 vecinos, según los datos del padrón municipal del mes de enero. La suma supone un incremento de 48 habitantes que se produjo en el último trimestre de 2025, pues en octubre del año pasado el número de censados en el municipio era de 14.332.

El análisis de los datos sobre los residentes en función del sexo y la edad permite concluir que más de la mitad de los 14.380 habitantes actuales son mujeres: hay 7.238, que respresentan el 50,33 por ciento del total. Los hombres suman 7.142, lo que equivale al 49,67 por ciento del conjunto del censo municipal.

La edad media de la población es de 46,45 años y las localidades más pobladas siguen siendo Lugo, con 4.862 habitantes (2.445 hombres y 2.417 mujeres), Posada, que tiene 3.504 vecinos (1.692 hombres y 1.812 mujeres), y Pruvia, que alcanza los 2.946 habitantes (1.452 hombres y 1.494 mujeres).

Parroquias

Entre las parroquias más rurales, se mantiene como la más poblada y a mucha distancia del resto San Cucao, que cuenta con 756 habitantes (380 hombres y 376 mujeres). Le siguen Villardeveyo, con 584 vecinos (286 hombres y 298 mujeres), Cayés, que cuenta con 418 empadronados (211 hombres y 207 mujeres), y Ables, que suma 414 (212 hombres y 202 mujeres).

Arlós retiene una población importante, de 335 habitantes (178 hombres y 157 mujeres) y Santa Cruz registra una de 248 vecinos (123 hombres y 125 mujeres). Ferroñes, con 161 vecinos (84 hombres y 77 mujeres), y Bonielles, con 152 (79 hombres y 73 mujeres) son las parroquias de Llanera que cuentan actualmente con menos habitantes.