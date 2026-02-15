La animación no se detiene en Llanera: música, chocolatada y talles infantiles este domingo, en vísperas del carnaval de adultos
Los niños están invitados a jugar con hinchables, chocolate con bizcocho y baile
L. P.
Llanera no da tregua con la diversión de Antroxu, tras la divertida jornada inaugural del sábado.
Hoy, domingo, el programa está centrado en Lugo y se abre a mediodía, con la marcha de la charanga L’Alboroto, que llevará a cabo un pasacalles por la localidad. Ya por la tarde, de cuatro a siete,los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevo de juegos hinchables y un reparto de chocolate y bizcocho, que dará comienzo a las seis.
El programa incluye también música con RVS DJ a partir de las 19.00 horas en el escenario instalado en la plaza de San Isidro.
Las actividades del lunes se trasladarán al parque Cuno Corquera de Posada y arrancan a las 21.00 horas con RVS Dj. A las 22.00 horas tocará la orquesta Tekila, y a las 23.00 horas da inicio la "pasarela" para participar en el concurso de disfraces para adultos.
Los niños disfrutarán el martes de su fiesta de disfraces, de 16.00 a 18.00 horas en el parque Cuno Corquera. Finalizado el desfile se procederá a la entrega de premios del certamen infantil y del concurso "Mejor local Antroxero" en sus dos categorías: comercio y hostelería.
De 16.00 a 18.00 horas habrá actividades infantiles y la tradicional chocolatada. El Antroxu 2026 se despedirá del concejo con el “Entierro de la sardina” amenizado por la Charanga L´Alboroto y Xiranda Brass Band a partir de las siete.
