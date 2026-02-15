La animación no se detiene en Llanera: música, chocolatada y talles infantiles este domingo, en vísperas del carnaval de adultos

Llanera no da tregua con la diversión de Antroxu, tras la divertida jornada inaugural del sábado.

Hoy, domingo, el programa está centrado en Lugo y se abre a mediodía, con la marcha de la charanga L’Alboroto, que llevará a cabo un pasacalles por la localidad. Ya por la tarde, de cuatro a siete,los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevo de juegos hinchables y un reparto de chocolate y bizcocho, que dará comienzo a las seis.

El programa incluye también música con RVS DJ a partir de las 19.00 horas en el escenario instalado en la plaza de San Isidro.

Las actividades del lunes se trasladarán al parque Cuno Corquera de Posada y arrancan a las 21.00 horas con RVS Dj. A las 22.00 horas tocará la orquesta Tekila, y a las 23.00 horas da inicio la "pasarela" para participar en el concurso de disfraces para adultos.

Los niños disfrutarán el martes de su fiesta de disfraces, de 16.00 a 18.00 horas en el parque Cuno Corquera. Finalizado el desfile se procederá a la entrega de premios del certamen infantil y del concurso "Mejor local Antroxero" en sus dos categorías: comercio y hostelería.

De 16.00 a 18.00 horas habrá actividades infantiles y la tradicional chocolatada. El Antroxu 2026 se despedirá del concejo con el “Entierro de la sardina” amenizado por la Charanga L´Alboroto y Xiranda Brass Band a partir de las siete.