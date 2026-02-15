Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La animación no se detiene en Llanera: música, chocolatada y talles infantiles este domingo, en vísperas del carnaval de adultos

Los niños están invitados a jugar con hinchables, chocolate con bizcocho y baile

Niños, disfrutando de los hinchables.

Niños, disfrutando de los hinchables. / L. P.

L. P.

Posada de Llanera

Llanera no da tregua con la diversión de Antroxu, tras la divertida jornada inaugural del sábado.

Hoy, domingo, el programa está centrado en Lugo y se abre a mediodía, con la marcha de la charanga L’Alboroto, que llevará a cabo un pasacalles por la localidad. Ya por la tarde, de cuatro a siete,los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de nuevo de juegos hinchables y un reparto de chocolate y bizcocho, que dará comienzo a las seis.

El programa incluye también música con RVS DJ a partir de las 19.00 horas en el escenario instalado en la plaza de San Isidro.

Las actividades del lunes se trasladarán al parque Cuno Corquera de Posada y arrancan a las 21.00 horas con RVS Dj. A las 22.00 horas tocará la orquesta Tekila, y a las 23.00 horas da inicio la "pasarela" para participar en el concurso de disfraces para adultos. 

Los niños disfrutarán el martes de su fiesta de disfraces, de 16.00 a 18.00 horas en el parque Cuno Corquera. Finalizado el desfile se procederá a la entrega de premios del certamen infantil y del concurso "Mejor local Antroxero" en sus dos categorías: comercio y hostelería.

Noticias relacionadas

 De 16.00 a 18.00 horas habrá actividades infantiles y la tradicional chocolatada. El Antroxu 2026 se despedirá del concejo con el “Entierro de la sardina” amenizado por la Charanga L´Alboroto y Xiranda Brass Band a partir de las siete.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera
  2. Dos restaurantes de Llanera quieren hacer el mejor plato de callos de España: estos son los locales que participan en el certamen nacional de este año
  3. Tutti Gus' se traspasa: Gustavo García dice adiós a un emblema del comercio de Lugo de Llanera para aprovechar una oportunidad laboral en Amazon
  4. El nuevo Plan General de Llanera plantea un 'anillo rural' para mejorar la movilidad entre los pueblos: así es el plan 'Agro de los 15 minutos
  5. El pote de Michem lleva el secreto de tres generaciones: 'Lo hacemos con poca faba, mucha berza, patata justa y seis tipos de compango
  6. Aulas para mayores que enseñan pero también acompañan en Llanera: 'Nos apoyamos y hacemos nuevas amistades
  7. Posada de Llanera no pierde el paso solidario: 'No podríamos ayudar a las familias sin estos apoyos; la gente responde
  8. Les Comadres se celebran en Villabona: una treintena de mujeres compartieron mesa y mantel en una jornada de hermandad en Llanera

La animación no se detiene en Llanera: música, chocolatada y talles infantiles este domingo, en vísperas del carnaval de adultos

Llanera ya disfruta del Antroxu: los niños han sido los grandes protagonistas de una jornada de hinchables y manualidades

Llanera ya disfruta del Antroxu: los niños han sido los grandes protagonistas de una jornada de hinchables y manualidades

Llanera gana casi medio centenar de habitantes, tiene más mujeres que hombres y San Cucao es la parroquia rural con más tirón, según los últimos del censo

Llanera gana casi medio centenar de habitantes, tiene más mujeres que hombres y San Cucao es la parroquia rural con más tirón, según los últimos del censo

El Antroxu toma Llanera este fin de semana con cuatro días de fiesta en Posada y Lugo y verbena nocturna con la orquesta Tekila

El Antroxu toma Llanera este fin de semana con cuatro días de fiesta en Posada y Lugo y verbena nocturna con la orquesta Tekila

"Pico y pala" recala en Llanera y la obra de teatro promete ser la "más absurda, genial y demente que verás en tu vida"

"Pico y pala" recala en Llanera y la obra de teatro promete ser la "más absurda, genial y demente que verás en tu vida"

Les Comadres se celebran en Villabona: una treintena de mujeres compartieron mesa y mantel en una jornada de hermandad en Llanera

"El desgobierno del PSOE está poniendo en riesgo las explotaciones de nuestros ganaderos", denuncia el PP de Llanera

"El desgobierno del PSOE está poniendo en riesgo las explotaciones de nuestros ganaderos", denuncia el PP de Llanera

Orlando Menéndez, de Proyecto Hombre Asturias: "La edad a la que dar un móvil a un menor depende de muchos factores, pero cuanto más se retrase mejor"

Tracking Pixel Contents