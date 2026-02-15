Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un motorista de 54 años en un accidente de tráfico en Posada de Llanera

Los agentes de Tráfico están analizando las circunstancias del choque entre un coche y la moto conducida por J. M. P. G., vecino de la capital del concejo

La travesía de Posada a la entrada de la localidad

La travesía de Posada a la entrada de la localidad / FRANCO TORRE

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Un vecino de Posada de Llanera, J. M. P. G., de 54 años, perdió la vida en la tarde de hoy en un trágico accidente de tráfico registrado en la intersección de la AS-17, en el punto kilométrico 17,900, con la calle El Fondín, en pleno núcleo urbano de la localidad, en la conocida como recta de Posada a la entrada de la población.

El siniestro se produjo a las 17.35 horas, en en un momento de notable tránsito de vehículos, y consistió en la colisión entre un turismo y la motocicleta que conducía la víctima. Como consecuencia del impacto, el motorista falleció, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

La noticia corrió con rapidez por Posada, donde el fallecido era un vecino muy conocido y apreciado. Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), encargados de instruir las diligencias y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

El punto donde se produjo el accidente es una intersección con tránsito frecuente, al conectar la AS-17 con vías urbanas de Posada. Las circunstancias concretas del choque están siendo analizadas por los especialistas de Tráfico. El fallecido deja viuda y un hijo.

