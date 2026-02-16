El Antroxu de Llanera sabe a chocolate y bizcocho y se baila a ritmo de charanga y DJ

Entre música de charanga, chocolatada y fiesta con DJ, los niños de Llanera vivieron ayer una de las jornadas más animadas del Antroxu en la plaza de San Isidro de Lugo. Un día de fiesta por todo lo alto en el que la programación comenzó al mediodía con actividades infantiles en la carpa de los hinchables, y casi al mismo tiempo, con el esperado desfile de la charanga L’Alboroto. La formación local recorrió las principales calles de Lugo desplegando su repertorio festivo y contagiando ritmo a vecinos y visitantes con aplausos, bailes improvisados y alegría a raudales. El pasacalles llenó Lugo de color y bullicio para seguir el compás de la percusión, para dar paso de nuevo a media tarde a los juegos y la animación infantil que sirvieron de antesala a uno de los momentos más concurridos del día: la chocolatada popular.

El reparto de chocolate caliente y bizcocho congregó, como ya viene siendo tradición, a decenas de familias en torno a largas filas para hacerse con su ración. Y como colofón, la jornada dominical se cerró con la sesión musical a cargo de RVS DJ a partir de las siete de la tarde, que puso ritmo al tramo final del día y dejó el ambiente preparado para las citas centrales del Antroxu llanerense.

Esta noche el epicentro festivo se traslada al parque Cuno Corquera de Posada, donde se celebrará el concurso de disfraces para adultos organizado por el Ayuntamiento de Llanera. La convocatoria está abierta a participantes a partir de 15 años, tanto en modalidad individual como en grupo, y las inscripciones podrán formalizarse en el propio recinto entre las 21.00 y las 23.00 horas.

La velada arrancará a las 21.00 con música de RVS DJ y continuará a las 22.00 con la actuación de la orquesta Tekila. A las 23.00 tendrá lugar la Pasarela Antroxu Llanera 2026, momento en el que los concursantes exhibirán sus creaciones ante el jurado y el público. El fallo se hará público al término del desfile.

El certamen repartirá premios en metálico de 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados, además de un premio especial individual de 200 euros, un galardón temático de 300 euros bajo el lema «Tradición y Mitología Asturiana» y un premio especial del jurado, también dotado con 300 euros. En la valoración se tendrá en cuenta la originalidad, la confección del disfraz, la interpretación y la puesta en escena durante la pasarela.

Desfile infantil

El programa continuará mañana martes con el desfile infantil de Antroxu, previsto entre las 16.00 y las 18.00 horas en Posada. A continuación se entregarán los premios del concurso infantil de disfraces y el reconocimiento al mejor local antroxero. La jornada incluirá nuevas actividades para los más pequeños y una chocolatada popular a las 18.00 horas.

El broche final llegará a las 19.00 con el tradicional entierro de la sardina, acompañado por la charanga L’Alboroto y la Xiranda Brass Band. Con estas citas, el Antroxu de Llanera encara sus días grandes tras un domingo que volvió a demostrar que la fiesta, cuando sale a la calle, encuentra siempre respuesta en la participación vecinal.