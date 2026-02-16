Atasco kilométrico en la "Y": dos accidentes casi seguidos, a la altura de Robledo, dificulta la circulación en la principal autopista de Asturias
En los siniestros, registrados sentido Gijón/Avilés, se han visto implicados varios vehículos
A. R.
Precipitaciones, mala visibilidad y mucho tráfico. Es la combinación que ha desencadenado, a primera hora de la tarde de este lunes, dos accidentes de coche casi seguidos en la "Y". El atasco, a la altura de Robledo (Llanera), es kilométrico y dificulta la circulación en sentido Gijón/Avilés.
El choque más reciente ha tenido lugar a la altura del centro logístico de Alimerka, con hasta tres vehículos implicados. En la zona está una ambulancia, aunque según las primeras informaciones no hay heridos, solo daños materiales. Los dos accidentes se encuentran a una distancia de apenas 1 kilómetro.
